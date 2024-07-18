Никаких жвачек и сотовых телефонов. Полицию Франции попросили позаботиться об имидже страны на Олимпиаде

Французским полицейским запретили жевать жвачки и пользоваться телефонами во время работы на Олимпиаде. Об этом 18 июля сообщает портал 20minutes со ссылкой на главу МВД Франции Жеральда Дарманена.
«Никаких жевательных резинок, мы не смотрим в свои мобильные телефоны, <...> сохраняем спокойствие при любых обстоятельствах. Достаточно одного или двух человек, которые плохо справляются с этим, чтобы попасть на первые страницы газет», — сказал Дарманен.
Во время брифинга министр, обращаясь к правоохранителям, заявил, что они должны сохранять имидж Франции во время Олимпийских игр. «Есть образ твердости, безопасности, но также и гостеприимства. <..> Не стесняйтесь быть вежливыми, улыбайтесь. За вами будет наблюдать весь мир. У вас не будет возможности произвести хорошее первое впечатление во второй раз», — заключил глава МВД.
Примерно 35 тысяч полицейских и жандармов будут работать во время Олимпиады. На церемонии открытия количество силовиков увеличится до 45 тысяч. Также на время Игр задействуют 18 тысяч солдат. Молдавия направит своих правоохранителей в помощь Франции для работы на Олимпиаде. Игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.