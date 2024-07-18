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    Эксперты: детские площадки занимают до 30% дворовых территорий новостроек

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    На детские площадки приходится до 30% дворовых территорий новостроек, тогда как интересы подростков и взрослых, которым тоже необходимо место для спорта, игр и отдыха, зачастую ущемляются. Об этом на тематическом круглом столе «Фонтанки» рассказал руководитель направления разработки продукта ГК «А101» в Санкт-Петербурге Булат Мирзаханов.

    Детские площадки во дворах, по словам эксперта, не только увеличиваются в размерах, но и становятся все более совершенными.

    «В какой-то момент рынок недвижимости оказался в той точке развития, главной и чуть ли не единственной площадкой для создания комфортной жилой среды оказался двор, а главным инструментом — детские площадки. В результате девелоперы принялись возводить во дворах настоящие «диснейленды». Однако такое положение дел устраивает далеко не всех», — рассказал Булат Мирзаханов.

    При этом спрос на активный отдых есть и у взрослых жильцов, поэтому площадки для детей можно и нужно объединять в одно целое с продвинутыми спортплощадками или, например, зонами для воркаута, создавая таким образом настоящие плей-хабы для жителей нескольких домов. Причем эти пространства логично выносить за пределы дворов: в так называемые карманные парки или на общие «пустые» территории между домами. Ведь далеко не каждый взрослый готов прыгать на батуте перед своими соседями — да и во дворах станет тише и спокойнее.

    Также, по мнению Булата Мирзаханова, внимание застройщиков необходимо еще одной возрастной категории жильцов — подросткам. К примеру, в районах ГК «А101» у тинейджеров большим успехом пользуются скейт-парки, памп-треки, специальные площадки для легальных граффити, столы для тек-бола. Также популярны у них беседки и иные помещения, где можно уединиться, подзарядить смартфон или поиграть по сети в компьютерные игры.

    Еще одна важная функция современных придомовых территорий — рекреационная функции. Заходя к себе во двор, человек должен быстро переключаться на домашний лад после суеты и суматохи очередного рабочего дня. А значит, этот двор должен быть очень умиротворяющим, зеленым местом, в идеале — настоящим «мини-лесом».

    «Такие дворы со временем только улучшаются. Зелень в них разрастается, деревья становятся выше — в отличие от игровых площадок, которые с годами изнашиваются. А в лесу интересно всем: и детям, и взрослым. У них появляется новая площадка для более спокойного времяпрепровождения», — уверен эксперт.

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