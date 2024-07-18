Эксперты: детские площадки занимают до 30% дворовых территорий новостроек

На детские площадки приходится до 30% дворовых территорий новостроек, тогда как интересы подростков и взрослых, которым тоже необходимо место для спорта, игр и отдыха, зачастую ущемляются. Об этом на тематическом круглом столе «Фонтанки» рассказал руководитель направления разработки продукта ГК «А101» в Санкт-Петербурге Булат Мирзаханов.

Детские площадки во дворах, по словам эксперта, не только увеличиваются в размерах, но и становятся все более совершенными.



«В какой-то момент рынок недвижимости оказался в той точке развития, главной и чуть ли не единственной площадкой для создания комфортной жилой среды оказался двор, а главным инструментом — детские площадки. В результате девелоперы принялись возводить во дворах настоящие «диснейленды». Однако такое положение дел устраивает далеко не всех», — рассказал Булат Мирзаханов.

