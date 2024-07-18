Иностранец устроил точечный стриптиз в Юнтоловском заказнике. Кара была мгновенной

Неучтённый житель Петербурга снял штаны в Юнтоловском заказнике и едва не угодил на «суд Линча». От чужого гнева его спасла полиция.



Как стало известно «Фонтанке» 18 июля, накануне в отделе полиции Приморского района приняли заявление от 33-летнего петербуржца, просившего привлечь к уголовной ответственности человека, который устроил спонтанный урок анатомии для его шестилетней дочери. Мужчина с оголённым низом, с его слов, появился перед девочкой у реки Глухарки около половины шестого часа вечера.

Личность обнажившегося для сотрудников уже не была секретом. За полчаса до шести часов вечера в экстренную службу звонила женщина, оказавшаяся свидетельницей драки на пересечении Шуваловского проспекта и улицы Оптиков.