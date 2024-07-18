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    Иностранец устроил точечный стриптиз в Юнтоловском заказнике. Кара была мгновенной

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    Неучтённый житель Петербурга снял штаны в Юнтоловском заказнике и едва не угодил на «суд Линча». От чужого гнева его спасла полиция.

    Как стало известно «Фонтанке» 18 июля, накануне в отделе полиции Приморского района приняли заявление от 33-летнего петербуржца, просившего привлечь к уголовной ответственности человека, который устроил спонтанный урок анатомии для его шестилетней дочери. Мужчина с оголённым низом, с его слов, появился перед девочкой у реки Глухарки около половины шестого часа вечера.

    Личность обнажившегося для сотрудников уже не была секретом. За полчаса до шести часов вечера в экстренную службу звонила женщина, оказавшаяся свидетельницей драки на пересечении Шуваловского проспекта и улицы Оптиков.

    Подоспевший на место наряд патрульно-постовой службы, вероятно, там же и узнал, за что били 36-летнего гражданина Киргизии. Иностранца доставили в отдел и поместили в спецпомещение для задержанных. Мужчина получил протокол за нарушение режима пребывания в России: как выяснилось, в Петербурге он находится, не соблюдая миграционное законодательство.

    Решение о возбуждении уголовного дела будет принимать Следственный комитет.

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