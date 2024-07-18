В Новоселье в 2027 году построят школу на 1300 учеников

В Новоселье к 2027 году появится еще одна общеобразовательная школа, рассчитанная на 1300 учеников. Разрешение на ее строительство в жилом квартале NEWПИТЕР получило объединение «Строительный трест».

Проект будущей школы разработан архитектурной мастерской ATRIUM, специализирующейся на создании современных образовательных пространств. Также в проекте принимали участие эксперты Центра психологического сопровождения образования «ТОЧКА ПСИ», специалисты проектного бюро «БалтИнвест-Проект» и студии дизайна интерьеров Designic.

Здание имеет форму пятилучевой звезды — корпуса объединены вокруг центрального атриума и расходятся от него лучами. Это позволит учебным кабинетам получить больше естественного света. Начальные, средние и старшие классы будут заниматься в разных корпусах. В каждом крыле предусмотрен отдельный вход с гардеробом. А помимо универсальных кабинетов разместятся творческие мастерские, кабинеты робототехники, зал танцев и хореографии. Родители смогут встречать детей после уроков в зоне ожидания с мини-кафе в центральной части здания.