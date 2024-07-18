В Новоселье в 2027 году построят школу на 1300 учеников

В Новоселье к 2027 году появится еще одна общеобразовательная школа, рассчитанная на 1300 учеников. Разрешение на ее строительство в жилом квартале NEWПИТЕР получило объединение «Строительный трест».
Проект будущей школы разработан архитектурной мастерской ATRIUM, специализирующейся на создании современных образовательных пространств. Также в проекте принимали участие эксперты Центра психологического сопровождения образования «ТОЧКА ПСИ», специалисты проектного бюро «БалтИнвест-Проект» и студии дизайна интерьеров Designic.
Здание имеет форму пятилучевой звезды — корпуса объединены вокруг центрального атриума и расходятся от него лучами. Это позволит учебным кабинетам получить больше естественного света. Начальные, средние и старшие классы будут заниматься в разных корпусах. В каждом крыле предусмотрен отдельный вход с гардеробом. А помимо универсальных кабинетов разместятся творческие мастерские, кабинеты робототехники, зал танцев и хореографии. Родители смогут встречать детей после уроков в зоне ожидания с мини-кафе в центральной части здания.
Одно из необычных решений — отказаться от классического актового зала. Его функции будет выполнять многофункциональный атриум, пронизывающий 4 этажа. Пространство может представлять собой единый зал на 500 мест или делиться на две части меньшего размера. Сидеть в зале можно будет на амфитеатрах на 1-м и 2-м этажах. Также в школе будет театрально-художественная студия, где будут проходить более камерные события и кинопоказы.
В центральной части расположится двухуровневая библиотека с медиалабораторией и читальным залом, часть которого отведена под коворкинг.
Юго-восточный блок школы будет отдан под спортивно-досуговый комплекс, рассчитанный не только на учеников, но и на остальных жителей Новоселья — специально для этого он обособлен от учебных корпусов. В нем расположатся бассейн, большой и малый спортивные залы, кружки дизайна и моделирования, кулинарный класс и фаблаб — мастерская со станками, где можно будет самостоятельно изготавливать необходимые изделия и детали.
Дополнят спортивную инфраструктуру школы открытые спортивные площадки: стадион с трибунами, универсальная площадка для баскетбола и волейбола, площадка для занятий гимнастикой, площадка с тренажерами, беговая дорожка, яма с песком для прыжков и полоса препятствий для сдачи норм ГТО.
Также на улице расположится пространство с амфитеатром и площадью для проведения мероприятий на свежем воздухе, учебный огород и игровые площадки для учеников разных возрастов с оборудованием, развивающим у детей тактильное, зрительное и слуховое восприятие. Для отдыха и досуга предусмотрена парковая зона с прогулочным эко-маршрутом, который будет нести одновременно образовательную и рекреационную функции.
Завершить строительство планируется в 2027 году. Напомним, что первая в Новоселье общеобразовательная школа на 550 мест введена в эксплуатацию «Строительным трестом» в 2020 году.