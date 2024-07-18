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    Петербуржца, который нетрезвым и на каршеринге сбил мать с двумя детьми, отправили на 7 лет в колонию

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    Суд вынес приговор 26-летнему петербуржцу, который зимой прошлого года сбил мать с двумя маленькими детьми в Кировске Ленинградской области. Лишенный прав мужчина сел за руль каршеринга нетрезвым и под чужим аккаунтом. Подробности 18 июля сообщает прокуратура региона.

    Фото: 47news
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    Авария произошла 1 января 2023 года во дворе дома 16 по Новой улице. Водитель не справился с управлением и на скорости выше 70 километров в час на каршеринговом «КИА Рио» вылетел на газон, а затем сбил 34-летнюю женщину с детьми 3 и 5 лет. Старшая девочка погибла на месте, мать с сыном получили тяжелые травмы. Также досталось другому автомобилю, в который врезался мужчина.

    Как писал 47news, автомобиль петербуржец арендовал от имени приятеля, который сидел на пассажирском сиденье. Оба перед поездкой употребляли алкоголь. Водитель был лишен прав с апреля 2022 года за вождение подшофе.

    Суд приговорил петербуржца к семи годам и одному месяцу лишения свободы в колонии-поселении. Также мужчине запретили управлять транспортными средствами на три года.

    Фото: 47news

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