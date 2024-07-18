В Подмосковье девушку обвинили в терроризме за поджог полицейского автомобиля

В Подмосковье задержали 20-летнюю девушку, которая подожгла автомобиль Электроуглинского отдела полиции. Против поджигательницы возбудили дело о теракте. Об этом в четверг,
В среду, 17 июля, девушка приехала на территорию Электроуглинского отдела полиции МУ МВД России «Ногинское». Она взяла бутылку с зажигательной смесью и подожгла автомобиль полицейских по указанию неизвестных. Пострадавших не обнаружили.
Автомобиль был закреплен за старшим лейтенантом полиции. В результате пожара обгорели капот и приборная панель.
Как отметили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области, поджигательницу задержали и возбудили уголовное дело о теракте —
В ближайшее время подозреваемой предъявят обвинение, суд примет решение о мере пресечения.
В настоящее время правоохранители проводят расследование для того, чтобы определить организаторов преступления. Во время обыска места жительства