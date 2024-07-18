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    В Подмосковье девушку обвинили в терроризме за поджог полицейского автомобиля

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    В Подмосковье задержали 20-летнюю девушку, которая подожгла автомобиль Электроуглинского отдела полиции. Против поджигательницы возбудили дело о теракте. Об этом в четверг, 18 июля, сообщает РИА Новости.

    В среду, 17 июля, девушка приехала на территорию Электроуглинского отдела полиции МУ МВД России «Ногинское». Она взяла бутылку с зажигательной смесью и подожгла автомобиль полицейских по указанию неизвестных. Пострадавших не обнаружили.

    Автомобиль был закреплен за старшим лейтенантом полиции. В результате пожара обгорели капот и приборная панель.

    Как отметили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области, поджигательницу задержали и возбудили уголовное дело о теракте — пункты «а, в» части 2 статьи 205 УК РФ. По этой статье может грозить тюремный срок до 20 лет.

    В ближайшее время подозреваемой предъявят обвинение, суд примет решение о мере пресечения.

    В настоящее время правоохранители проводят расследование для того, чтобы определить организаторов преступления. Во время обыска места жительства 20-летней девушки изъяли одежду, канистру и гаджеты, среди которых — мобильный телефон. Помимо этого, назначили компьютерно-техническую и криминалистическую экспертизы.

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