На Пороховых стреляли по людям. Подозреваемого нашли под боком у раненого

Петербуржец пострадал в результате стрельбы у собственного дома в Красногвардейском районе. Стрелок затаился там же, но ненадолго.
Номер полиции житель девятиэтажки на проспекте
Пострадавший обратился в травматологию с ранением бедра. После оказания необходимой помощи его отпустили в удовлетворительном состоянии приходить в себя дома. Там же на следующий день задержали подозреваемого — как выяснили полицейские, из пневматического пистолета палил сосед.
В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве. В час дня