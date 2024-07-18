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    На Пороховых стреляли по людям. Подозреваемого нашли под боком у раненого

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    Петербуржец пострадал в результате стрельбы у собственного дома в Красногвардейском районе. Стрелок затаился там же, но ненадолго.

    Номер полиции житель девятиэтажки на проспекте Ударников, 15, набрал в десятом часу вечера два дня назад, за несколько часов до своего 29-летия, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 18 июля. По словам мужчины, на подступах к дому кто-то выстрелил в него из окна и попал.

    Пострадавший обратился в травматологию с ранением бедра. После оказания необходимой помощи его отпустили в удовлетворительном состоянии приходить в себя дома. Там же на следующий день задержали подозреваемого — как выяснили полицейские, из пневматического пистолета палил сосед.

    В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве. В час дня 17 июля полицейские в квартире дома № 15 на проспекте Ударников задержали 36-летнего подозреваемого.

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