На Пороховых стреляли по людям. Подозреваемого нашли под боком у раненого

Петербуржец пострадал в результате стрельбы у собственного дома в Красногвардейском районе. Стрелок затаился там же, но ненадолго.



Номер полиции житель девятиэтажки на проспекте Ударников, 15 , набрал в десятом часу вечера два дня назад, за несколько часов до своего 29-летия , стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 18 июля . По словам мужчины, на подступах к дому кто-то выстрелил в него из окна и попал.

Пострадавший обратился в травматологию с ранением бедра. После оказания необходимой помощи его отпустили в удовлетворительном состоянии приходить в себя дома. Там же на следующий день задержали подозреваемого — как выяснили полицейские, из пневматического пистолета палил сосед.