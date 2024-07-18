«Моя судьба — бурные потоки. Главное, себе не врать». История жизни 69-летней скалолазки Татьяны Коваль

Фото: из личного архива Поделиться Поделиться





Татьяне Коваль через полгода будет 70 лет. Несмотря на это, она занимается скалолазанием, бегает полумарафоны, ходит на лыжах, плавает сама по себе и на сапе и вдобавок тренирует молодое поколение. О том, как пронести через всю жизнь юношеский задор, любовь к спорту и стремление быть счастливым, Татьяна рассказала в интервью «Фонтанке».



Мы познакомились с Татьяной Коваль на SUP-фестивале «Пиратская гавань» в Выборге. Организаторы отметили ее специальным призом за бесстрашие и авантюризм в номинации «Бабушка-пиратка». Татьяна с ходу цепляет своей энергией. Как оказалось, не зря. Ей 69 лет, и ее история — это история жизни в движении, стремлении к новым вершинам и постоянному самосовершенствованию. Это пример того, как любовь к физической активности и внутренний огонь могут сделать жизнь яркой и насыщенной независимо от возраста. Она вдохновляет других не бояться трудностей и всегда стремиться к лучшему, ведь, как она сама говорит, «основа любого достижения — это цель и искусство её достигать».



Падение в Ястребиное

Татьяна Коваль родилась в феврале 1955 года в Ленинграде. Несмотря на то, что ее родители не были научными работниками, ее всегда тянуло к науке. Учеба в физико-математической школе № 139 только укрепила ее стремление к знаниям. Однако спорт занял особое место в жизни. Легкая атлетика, в частности бег с барьерами, была ее первым спортивным увлечением.



Фото: из личного архива Поделиться Поделиться





«Я в своей юности с удовольствием занималась легкой атлетикой, но это было постольку-поскольку. По-моему, максимальное достижение — это третий взрослый разряд. Изначально я не относилась к этому как к серьезному занятию спортом. Скорее, для меня это была некая активность... возможность подвигаться», — отмечает Татьяна.

В 1972 году, окончив школу, она мечтала поступить в Горный институт, но судьба распорядилась иначе. Мама была против такого выбора. Примерно тогда же с Татьяной случилась первая влюбленность. Молодой человек учился в Политехе, и она решила поступать туда же.



«Я без проблем поступила и успешно, с красным дипломом, окончила гидротехнический факультет в 78 году . Ну а первая влюбленность, как ей и положено, так и осталась мимолетным юношеским увлечением. После окончания учебы у меня было свободное распределение, то есть я не стояла в очереди, как все, не тряслась, на какую ГЭС или на какой объект меня пошлют. Я спокойно выбрала Всероссийский научно-исследовательский институт им. Б. Е. Веденеева , который располагался на территории Политеха, и спокойно туда пошла работать», — вспоминает она.

Еще на первом курсе девушка увидела на информационной доске объявление о выезде на скалы озера Ястребиное. Татьяна уговорила подругу, и они отправились в поход. Без приключений не обошлось.

«Когда мы делали траверс, все как-то нормально прошли, а я вот плюхнулась в воду прямо рядом со скалой Парнас. А это, чтобы вы понимали, был уже октябрь. И вот меня там потом одевали, отогревали. И подруга сказала, что на этом всё, закончилось. Я сказала: нет, тут только началось», — улыбается Татьяна.

Этот поход стал для нее переломным моментом. Тренировки, песни у костра, первые соревнования — всё это заложило основу для ее будущих спортивных достижений.



Тренировки на «Светлане»

На третьем курсе института она осознала, что для достижения высоких результатов нужно тренироваться регулярно и с полной отдачей. Этот путь привел ее к выполнению нормативов кандидата в мастера спорта. Первый крупный успех на соревнованиях в Крыму стал началом восхождения в спортивном мире. За этим последовали тренировки по общей физической подготовке, лыжи и плавание. Участие в сборной команде Ленинграда открыло новые горизонты и возможности. Позже она шесть раз становилась чемпионкой Ленинграда по скалолазанию.

Тренировки проходили на знаменитой «Светлановской стенке». Это был легендарный для всех ленинградских скалолазов уличный скалодром, который располагался на внешней части цоколя правого крыла здания лабораторного корпуса бывшего научно-производственного объединения «Светлана». Изначально никаких искусственных скалодромов в городе не было. Просто однажды альпинисты Политеха обратили внимание, что облицовка здания максимально приближена к естественному рельефу. И тренировки на стенке вошли в привычный тренировочный процесс.

Фото: из личного архива Поделиться Поделиться





«Там мы и нарабатывали объемы, потому что объемы в любом виде спорта являются базовой подготовкой. И вот мы, как пловцы, которые по сто раз в 50-метрово м бассейне туда-сюда , по этой стенке тоже туда-сюда гоняли. У меня был норматив 100 подъемо в. То есть ты приходишь и 100 раз должен подняться на 4 метра . Ну, там разные были схемы подготовки, в том числе и скоростные», — говорит Татьяна.

К сожалению, несколько лет назад «Светлановскую стенку» разобрали, однако скалолазы успели провести на ней прощальные соревнования.



Параллельно продолжалась и учебная деятельность. Во время практики на Саяно-Шушенской ГЭС Татьяна познакомилась с будущим мужем, который тоже занимался скалолазанием. С 1982 по 1987 год у Татьяны родились трое детей. Это притормозило ее спортивную карьеру. Тогда же она поступила в аспирантуру. В 1990 году она успешно защитила диссертацию и стала кандидатом геолого-минералогических наук. Спорт окончательно ушел на второй план.

«Диссертация требовала больших усилий. Она называлась «Загрязнение подземных вод крупнейшими золоотвалами тепловых электрических станций Советского Союза». Поэтому я моталась по СССР, по крупнейшим ТЭС, снимала показания. То есть я занималась экологическими проблемами, которые уже в тот момент были актуальны», — рассказывает она. Дети в это время ходили в детские сады, школы, ездили в пионерские лагеря. Еще очень помогала бабушка. Как-то выкручивались. Но с наступлением 90-х годо в началась совсем беда.



«Бабушка умерла, пионерские лагеря закрылись, в школе начался черт знает какой бардак. Еще учили хорошо, но все равно уже исчезла вся вот эта составляющая воспитательного характера. Пионеры, октябрята ушли, ничего взамен не пришло. Секции, которые организовали досуг подростков, тоже позакрывались. Были закрыты все научно-исследовательские работы. В общем, народ начал выживать, и мне с тремя детьми тоже нужно было как-то выживать. Там уже ни до чего было, ни до спорта, да всё замерло», — вспоминает она.



Благодаря хорошему знанию английского языка Татьяна нашла работу учителем. Продолжительные летние каникулы позволяли ей проводить время со своими детьми.



Фото: из личного архива Фото: из личного архива Фото: из личного архива Фото: из личного архива Поделиться Поделиться





Сквозь бури

Семья всегда была для нее краеугольным камнем. Классическое воспитание, внутренняя система ценностей, опора на семью помогли ей справляться со многочисленными сложными ситуациями в жизни. Но когда муж достиг успеха в карьере и решил начать все заново, они разошлись. Женщина осталась с тремя детьми и нашла в себе силы продолжать жить и работать.

Спорт всегда занимал важное место в ее жизни. Дети росли, часто сопровождая родителей на спортивных мероприятиях. Несмотря на все трудности, они привыкли к активному образу жизни и разделяли увлечение родителей. «Я никогда не забуду такую сцену. Еще моя мама была жива, и мы возвращались со скалы, дети были мокрые, пропахшие этим дымом костра. И бабушка им говорит: «Ой, ну, Васенька, ты замерз?» — «Да, бабушка». — «Ты плохо ел?» — «Да, бабушка». — «Ты больше не поедешь на эти скалы?» — «Нет, поеду». Вот примерно так всё и происходило. Когда они уже подросли, мы их оставляли на даче. Там их охраняла наша собака колли по кличке Юля. Поэтому я даже считаю, что она в какой-то степени участвовала в воспитании. Потом Настя много ходила в походы уже без меня, Димка увлекся волейболом, а Вася — специфический человек. Ему главное, чтобы всё было спокойно», — улыбается Татьяна.



Развод стал для семьи огромной трагедией, но, как отмечает наша героиня, человек — существо адаптируемое. Если удается пережить боль, ты принимаешь это и живешь дальше.

С 2006 года в России началось обсуждение увеличения пенсионного возраста. В 2008 году информагентство «Росбалт» реализовало проект под названием «Лучшая половина жизни», для которого отобрали 12 человек пенсионного возраста, ведущих не просто активный образ жизни, а организующих мероприятия в своем регионе и участвующих в них. Основной смысл проекта заключался в том, что если человек активен, это позволяет ему вести интересную жизнь, что, в свою очередь, продлевает и его физическую и ментальную жизнь. Одним из участников проекта стала Татьяна.



«Получился прекрасный фильм. После этого у меня было много интервью и встреч по поводу уже обсуждения пенсионного возраста. И когда ты начинаешь что-то так тщательно обсуждать, хочешь ты или нет, но ты начинаешь пропускать это всё через свое сознание, начинаешь думать: а ведь это действительно так, что всё в твоей голове», — говорит она.



Отчасти эта мысль помогла ей справиться с дальнейшими трудностями. К тому моменту Татьяна уже несколько лет работала на должности замдиректора по корпоративным и организационным вопросам в крупной компании. Но жизнь изменчива, и когда компанию перекупили, многим топ-менеджерам было предложено уволиться и найти новую работу. В поисках достойной вакансии ей пришлось три месяца отработать электромехаником по лифтам. «Прежде всего, не надо говорить, что это испытания. Это жизнь. Она постоянно ставит перед тобой какие-то задачи, которые, к сожалению, не всегда тебе по плечу. А может, это у меня судьба такая. У кого-то гладкая, спокойная река, а у меня — какие-то бурные потоки. Главное, себе не врать. Если ты врешь себе, у тебя ничего никогда не получится. Если ты сделал что-то хорошо, можешь себя похвалить. Да, может, соседу справа больше везет, но само по себе осознание того, что ты делаешь значительно больше и не сгибаешься под разными обстоятельствами, создает внутреннее самоуважение. Вот это внутреннее самоуважение, вот этот внутренний стержень — это всегда мне помогало выстоять в любую бурю», — рассуждает наша героиня.



В итоге Татьяна решила вернуться в спорт. В 2013 году она окончила университет Лесгафта и стала работать в должности доцента кафедры физической культуры и спорта СПбГУ и тренером по скалолазанию в подростково-молодежном центре Калининского района.

Новая жизнь

В СПбГУ Татьяне предложили заниматься оздоровительными технологиями, и она выбрала скандинавскую ходьбу. За десять лет она реализовала множество уникальных всероссийских проектов. Одним из таких стал проект по северной ходьбе « 100 километров от Рождества до Рождества», который ежегодно собирает не менее 2000 человек со всей территории страны.



Фото: из личного архива Поделиться Поделиться





Однако ее успехи не ограничивались преподаванием. Татьяна продолжала тренироваться и участвовать в международных соревнованиях по скалолазанию, где успешно выступала в своей возрастной группе. Она продолжала побеждать и доказывать, что возраст — это всего лишь цифра. В 65 лет она построила свой личный скалодром на даче собственными руками. Свои тренировки Татьяна старается проводить вне рабочих учебных занятий. Раз в неделю посещает один из коммерческих скалодромов в Петербурге. Это или «Энергия высоты», или El Capitan, или Igels. Но времени остается очень мало, поэтому личные тренировки удается провести только поздно вечером.

«Вот представьте: скалодром закрывается в 22 часа , и где-то за час до этого врывается сумасшедшая бабуля с квадратными глазами и говорит, что она в бесплатном списке, просит дать ей ключи и уверяет, что она знает, что у нее всего час. Ресепшен офигевает, дает ключи. И вот эта бабуля быстро переодевается, бежит, там какие-то еще две девочки осваивают азы скалолазания. И вот бабуля, которой надо сделать 13 подъемов, непрерывно лазает вверх и спускается вниз. В 22:05 я уже сажусь в машину и еду домой. Там гуляю с собакой, чего-то перекусываю, ложусь спать, а утром встаю и дальше продолжаю трудиться. Вот в таком ритме я и живу», — рассказывает она и снова улыбается.



Два года назад Татьяна увлеклась сапсерфингом. Она купила сап и обнаружила, что это гораздо удобнее лодки или байдарки, на которых она ходила в прошлом.

Фото: из личного архива Поделиться Поделиться





«Обычно хожу с собакой. Приезжаю к воде, надуваю сап и говорю своей хаски: ну что, поплыли? Бедный пёс обреченно смотрит на эту доску и как бы говорит: ну ладно, это лучше, чем оставаться одному дома. Послушно ложится на заднюю часть доски, свесив хвост, и мы плывем. Когда мы приплываем, она спрыгивает, радуясь, что всё это закончилось», — говорит наша героиня.



Татьяна вспоминает один из самых захватывающих своих проектов — путешествие через четыре океана за один год. Она посетила Камчатку, Нордкап, Венесуэлу и Индию. Это путешествие стало настоящим испытанием и доказательством ее стойкости и желания покорять новые вершины.

Сейчас Татьяна продолжает преподавать и тренировать молодых людей, передавая им свои знания и опыт. Она работает с людьми в возрасте от 14 до 35 лет , помогая им развивать навыки и достигать новых высот в спорте. При этом женщина говорит, что не существует какого-то рецепта, чтобы оставаться в ее возрасте такой же активной и подвижной.

«Тут нет решения. Невозможно заставить человека быть счастливым в той или иной деятельности. Была попытка в СССР сделать так, что если ты несчастлив, то тебя сделают счастливым, иначе «свернут в бараний рог». И ничего из этого не получалось. Люди не становились счастливы. Здесь должна сойтись некая совокупность факторов. Первое — это развитие критического мышления. То есть человек с подросткового возраста должен понимать, что он чего-то должен хотеть обязательно, что должна быть какая-то цель. И второе — нужно пытаться достигнуть этой цели тем или иным образом или от нее отказаться. Поэтому, если человек не ведет такой образ жизни, как я, нельзя говорить, что он несчастливый или он неправильный. У него могут быть просто другие цели», — мудро отмечает она.



На этом наша беседа обрывается. Татьяна говорит, что совсем заболталась с нами и ей уже пора на тренировку. Зовет с собой. Но у нас сегодня другие планы и цели. Может быть, в другой раз.

Артём Кузьмин, «Фонтанка.ру»

