«Нам завидует Европа»: в деревне в Ленобласти открыли ферму с роботами-доярами

В деревне Скреблово Лужского района Ленобласти открыли молочную ферму племзавода «Рапти». В ней будут трудиться роботы-дояры. Об этом
тг-канал Александра Дрозденко
Современный комплекс рассчитан на
«Мы открываем проект хозяйства «Рапти» — старейшего в Ленобласти. Я благодарен династии руководителей — семье Виктора Ануфриевича Санца <...>. Нам завидует Европа, у нас самые высокие надои, мы — лидеры в птицеводстве и растениеводстве», — сказал Александр Дрозденко.
В 90-е годы Виктор Санец открыл молочное хозяйство. В