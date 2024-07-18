    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 23

    2 м/с, ю-з

    762мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.09eur96.3

    «Нам завидует Европа»: в деревне в Ленобласти открыли ферму с роботами-доярами

    2315
    20 комментариев

    В деревне Скреблово Лужского района Ленобласти открыли молочную ферму племзавода «Рапти». В ней будут трудиться роботы-дояры. Об этом 18 июля сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

    тг-канал Александра Дрозденко

    Современный комплекс рассчитан на 430 коров. Планируется, что ферма будет давать больше четырех тысяч тонн молока в год. Помимо шести роботов-дояров, на производстве будут работать два человека.

    «Мы открываем проект хозяйства «Рапти» — старейшего в Ленобласти. Я благодарен династии руководителей — семье Виктора Ануфриевича Санца <...>. Нам завидует Европа, у нас самые высокие надои, мы — лидеры в птицеводстве и растениеводстве», — сказал Александр Дрозденко.

    В 90-е годы Виктор Санец открыл молочное хозяйство. В 2018 году управлять производством начал сын Виктора Андрей. Внук Виктора Санца Дмитрий в прошлом году поступил в Аграрный университет, чтобы продолжить дело отца и деда.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ10
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 20

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    20
    close