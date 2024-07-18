    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 23

    2 м/с, ю-з

    762мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.09eur96.3

    В Петербурге продлили программу маткапитала. Теперь его выдают за всех детей начиная с третьего

    1867
    7 комментариев

    Региональную программу материнского капитала в Петербурге продлили до конца 2030 года, а также добавили норму, по которой выплата полагается за третьего и всех последующих детей. Об этом 18 июля сообщила пресс-служба Смольного.

    В «старой версии» закона выплата полагалась только за третьего ребенка. Теперь ее можно получать также за четвертого и всех последующих детей, независимо от того, были они рождены или усыновлены.

    Выплата начала действовать с 1 июля 2024 года.

    Программа регионального маткапитала не имеет отношения к федеральной программе с аналогичным названием. В 2024 году размер выплаты по петербургской программе составляет 203,8 тысячи рублей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close