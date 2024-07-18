Независимость, карьера, одиночество. Почему в России стремительно растет рынок готовой еды

За последний год в России выросло число людей, питающихся едой, приготовленной не дома. До конца 2024 года объем рынка готовой еды может превысить 1 триллион рублей, сообщает 18 июля «Коммерсантъ», ссылаясь на исследование Infoline.

По данным аналитиков, спрос на кафе и рестораны в этом году стал значительно ниже, чем в прошлом. Оборот заведений общепита до конца 2024 года вырастет на 8–10%, в 2023 году он прибавил 14%. В свою очередь средний показатель оборота рынка по продаже готовой еды стал выше на 21% по сравнению с показателями прошлых лет.



Такую тенденцию связывают с улучшением качества жизни россиян. Из-за снижения уровня безработицы появляется больше людей, которым не хватает времени готовить дома. Кроме того, в стране растет число домохозяйств из одного человека. Еще, по словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, в последние годы в строящихся домах снижают площадь кухонной зоны. А значит, россиянам становится некомфортно готовить.



Практически все крупные сети магазинов планируют расширить спектр своих услуг по продаже готовой еды в течение следующих нескольких лет. Так, в 2024 году «Магнит» увеличит число уголков по приготовлению кофе и мини-пекарен в два раза, с 2,5 тысяч до 5 тысяч. «Пятерочка» планирует поставить такие уголки в каждом магазине до 2026 года.

