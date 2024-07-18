Супруги участников СВО в Петербурге получили право бесплатного проезда на общественном транспорте

В Петербурге супруги участников СВО теперь имеют право оформить проездной билет для бесплатного пользования общественным транспортом. Об этом
Льготу жены и мужья участников СВО получили на основании постановления Смольного «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от
Льготный проездной дает право ездить на трамвае, в метро, автобусах и троллейбусах.
Проездной будет действовать до конца
— ул. Рубинштейна, д. 32, литера А;
— пл. Ленина, д. 8/8;
— г. Ломоносов, ул. Привокзальная, д. 1;
— г. Зеленогорск, ул. Вокзальная, уч. 17.
Кроме того, теперь дети участников СВО имеют право круглый год бесплатно ездить на пригородных электричках.