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    Супруги участников СВО в Петербурге получили право бесплатного проезда на общественном транспорте

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    В Петербурге супруги участников СВО теперь имеют право оформить проездной билет для бесплатного пользования общественным транспортом. Об этом 18 июля сообщает пресс-служба администрации города.

    Льготу жены и мужья участников СВО получили на основании постановления Смольного «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 10.10.2022 № 928». На бесплатный проезд имеют право супруги участников СВО, вернувшихся с операции, а также вдовы и вдовцы участников СВО (до момента повторного вступления в брак).

    Льготный проездной дает право ездить на трамвае, в метро, автобусах и троллейбусах.

    Проездной будет действовать до конца 2024 года. Его оформляет ГКУ «Организатор перевозок». Получить документ можно по адресам:

    — ул. Рубинштейна, д. 32, литера А;

    — пл. Ленина, д. 8/8;

    — г. Ломоносов, ул. Привокзальная, д. 1;

    — г. Зеленогорск, ул. Вокзальная, уч. 17.

    Кроме того, теперь дети участников СВО имеют право круглый год бесплатно ездить на пригородных электричках.

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