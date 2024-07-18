Холодный атмосферный фронт поменял погоду в Петербурге

Жара закончилась. Сегодня температура в Петербурге вполне комфортная.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 июля ожидается облачная, днем с прояснениями погода, местами кратковременный дождь, ветер умеренный. Температура воздуха составит 22–24 градуса.
На метеорологические условия в регионе сегодня влияет уходящий на восток холодный атмосферный фронт, а вслед за ним регион окажется под воздействием тыловой части циклона. В Ленобласти возможны грозы, 21–26 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы, сообщает центр «ФОБОС».
Завтра будет примерно такая же погода, в субботу — на пару градусов прохладнее.