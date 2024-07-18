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    Холодный атмосферный фронт поменял погоду в Петербурге

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    9 комментариев

    Жара закончилась. Сегодня температура в Петербурге вполне комфортная.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 июля ожидается облачная, днем с прояснениями погода, местами кратковременный дождь, ветер умеренный. Температура воздуха составит 22–24 градуса.

    На метеорологические условия в регионе сегодня влияет уходящий на восток холодный атмосферный фронт, а вслед за ним регион окажется под воздействием тыловой части циклона. В Ленобласти возможны грозы, 21–26 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы, сообщает центр «ФОБОС».

    Завтра будет примерно такая же погода, в субботу — на пару градусов прохладнее.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 9

    28240881218 Июл 2024 в 09:11
    Доколе?!...(
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