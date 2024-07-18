Кошачьи лемуры не стесняются таскать угощения у соседей в Ленинградском зоопарке

Звучит она примерно так: «Давай сначала съедим твое, а потом каждый свое?» Озорные лемуры в первую очередь наведываются к мискам черепах и выбирают оттуда самое вкусное для себя, а потом уже принимаются есть из своих, поделились особенностями сожительства своих питомцев в зоопарке 17 июля.

Жить вместе с кем-то — значит достигать компромиссов. Хулиганская натура кошачьих лемуров и спокойная нерасторопность черепах, живущих в Ленинградском зоопарке по соседству, породила забавную неписаную договоренность.

Но голодным никто не остается: киперы тщательно всё продумывают и следят за рационом своих подопечных. Да и лемуры не забывают скинуть часть своей еды «соседям».

Летом кошачьи лемуры, черепахи гофер и шпороносные черепахи делят уличный вольер рядом с козлиной горкой.