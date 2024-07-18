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    Только настоящий знаток народных примет пройдет этот тест. А вы справитесь?

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    Фото: Milan Krasula / iStock
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    Что будет, если разбить посуду? А если просыпали соль? Проверьте, насколько хорошо вы знаете народные приметы — с помощью теста от наших коллег из Maxim.

    Если вы просыпали соль, это к чему?

    А разбитое зеркало?

    Почему нельзя есть с ножа?

    А почему нельзя зашивать на себе одежду?

    Если вернулись зачем-то в квартиру, то, чтобы не было несчастья, что нужно сделать?

    Разбили посуду. Это к чему?

    Почему нельзя свистеть в доме?

    Если вы уронили ложку или вилку, это к чему?

    А если на вас нагадила птичка?

    Встретили женщину с пустым ведром. Это к чему?

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Только настоящий знаток народных примет пройдет этот тест. А вы справитесь?

    Ну ничего, вы ведь как-то жили все эти годы без примет!

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Только настоящий знаток народных примет пройдет этот тест. А вы справитесь?

    Да вы неплохо знаете народную мудрость!

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Только настоящий знаток народных примет пройдет этот тест. А вы справитесь?

    Вы настоящий знаток народных примет!

    Поделитесь результатом

    Фото: Milan Krasula / iStock

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