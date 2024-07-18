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Что будет, если разбить посуду? А если просыпали соль? Проверьте, насколько хорошо вы знаете народные приметы — с помощью теста от наших коллег из Maxim.
Если вы просыпали соль, это к чему?
А разбитое зеркало?
Почему нельзя есть с ножа?
А почему нельзя зашивать на себе одежду?
Если вернулись зачем-то в квартиру, то, чтобы не было несчастья, что нужно сделать?
Разбили посуду. Это к чему?
Почему нельзя свистеть в доме?
Если вы уронили ложку или вилку, это к чему?
А если на вас нагадила птичка?
Встретили женщину с пустым ведром. Это к чему?
Только настоящий знаток народных примет пройдет этот тест. А вы справитесь?
Ну ничего, вы ведь как-то жили все эти годы без примет!
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Только настоящий знаток народных примет пройдет этот тест. А вы справитесь?
Да вы неплохо знаете народную мудрость!
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Только настоящий знаток народных примет пройдет этот тест. А вы справитесь?
Вы настоящий знаток народных примет!