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    Мэр Киева сообщил о взрывах в городе

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    8 комментариев

    В Киеве вечером 17 июля на фоне объявленной воздушной тревоги прозвучали взрывы. Об этом сообщают РИА Новости и ТАСС со ссылкой на мэра украинской столицы и местные СМИ.

    «Взрывы на левом берегу», — написал Виталий Кличко и добавил немногим позднее: «В Дарницком районе, по предварительной информации, возгорание между жилым домом и учебным заведением. Подразделения направляются на место».

    По данным РБК, воздушную тревогу, отмененную в 23:06, спустя несколько минут запустили снова. Она звучит в Киеве, Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Начиная с 23:08 она охватила всю территорию Украины.

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    Комментарии 8

    Заливщик голосовых планок17 Июл 2024 в 23:49
    Опять сами себя обстреливают! Сколько можно! Путин, введи войска(с)!
    +1−2
    Эд Хэммет17 Июл 2024 в 23:45
    Завтра Захарова или Песков сообщат, что всё это сказки. Российская армия не обстреливает гражданские объекты. Всё это уже 100 раз было и заранее известно. В крайнем случае скажут, что ВСУ сами обстреляли Киев.
    +3−2
    Artimenga17 Июл 2024 в 23:42
    всу любят между жилыми домами и учебными заведениями ставить военную технику, в частности батареи пво, прикрываясь местными гражданскими, так что ничего удивительного..
    +3−4
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