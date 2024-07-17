Мэр Киева сообщил о взрывах в городе

В Киеве вечером 17 июля на фоне объявленной воздушной тревоги прозвучали взрывы. Об этом сообщают РИА Новости и ТАСС со ссылкой на мэра украинской столицы и местные СМИ.

«Взрывы на левом берегу», — написал Виталий Кличко и добавил немногим позднее: «В Дарницком районе, по предварительной информации, возгорание между жилым домом и учебным заведением. Подразделения направляются на место».

По данным РБК, воздушную тревогу, отмененную в 23:06, спустя несколько минут запустили снова. Она звучит в Киеве, Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Начиная с 23:08 она охватила всю территорию Украины.