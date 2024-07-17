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    «Слышим, что-то трещит». Дерево едва не рухнуло на человека на 3-й Красноармейской

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    1 комментарий

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    В Адмиралтейском районе Петербурга пешеходу пришлось уворачиваться от дерева. Момент падения засняли на камеру.

    Произошло всё на 3-й Красноармейской улице, рассказал участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Матвей. «Слышим при разгрузке, что-то трещит. По итогу успели отбежать, рухнуло дерево прямо перед нами», — написал он. На записи видно, как мужчина под треск пытается забрать лежащие на тротуаре вещи, но его вовремя предупреждают снимающие, и он успевает отбежать, когда дерево падает.

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    Судя по кадрам, дело было возле дома 5 по Советскому переулку. На «Яндекс.Панорамах», датированных 2023 годом, видно, что дерево росло внаклон, нависая над тротуаром.

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    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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    Комментарии 1

    почти бросил..)17 Июл 2024 в 23:44
    Вещи на видео не сразу заметил, показалось, сначала, что человек бросился спасти дерево от падения, как-то попытаться удержать..)
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