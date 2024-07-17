«Слышим, что-то трещит». Дерево едва не рухнуло на человека на 3-й Красноармейской

В Адмиралтейском районе Петербурга пешеходу пришлось уворачиваться от дерева. Момент падения засняли на камеру.
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В Адмиралтейском районе Петербурга пешеходу пришлось уворачиваться от дерева. Момент падения засняли на камеру.
Произошло всё на
Судя по кадрам, дело было возле
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