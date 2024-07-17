В Пермском крае изнасиловали и утопили 14-летнюю девочку. Задержан 16-летний подросток

Девочку-подростка изнасиловали и убили в Пермском крае. Тело нашли в реке. Подозреваемый в преступлении немногим ее старше. Подробности сообщают 17 июля региональные Следственный комитет и ГУ МВД.

В полицию ночью 16 июля обратилась бабушка девочки, живущая в деревне Демина рядом с Кудымкаром, рассказали в краевом ГУВД. Женщина рассказала, что внучка уехала кататься на велосипеде и не вернулась домой. Полицейские обнаружили девочку погибшей в заполненном водой карьере неподалеку от дороги.

В расправе над подростком подозревают местного 16-летнего парня. Он задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера).



Следствие полагает, что 15 июля обвиняемый на берегу водоема изнасиловал девочку, а после утопил. При этом он был в состоянии алкогольного опьянения.

