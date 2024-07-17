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    В Пермском крае изнасиловали и утопили 14-летнюю девочку. Задержан 16-летний подросток

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    10 комментариев

    Девочку-подростка изнасиловали и убили в Пермском крае. Тело нашли в реке. Подозреваемый в преступлении немногим ее старше. Подробности сообщают 17 июля региональные Следственный комитет и ГУ МВД.

    В полицию ночью 16 июля обратилась бабушка девочки, живущая в деревне Демина рядом с Кудымкаром, рассказали в краевом ГУВД. Женщина рассказала, что внучка уехала кататься на велосипеде и не вернулась домой. Полицейские обнаружили девочку погибшей в заполненном водой карьере неподалеку от дороги.

    В расправе над подростком подозревают местного 16-летнего парня. Он задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера).

    Следствие полагает, что 15 июля обвиняемый на берегу водоема изнасиловал девочку, а после утопил. При этом он был в состоянии алкогольного опьянения.

    Суд отправил юношу под стражу.

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    Комментарии 10

    KillBeach17 Июл 2024 в 21:20
    Грустно и без очков...На "элиту" будет претендовать ?
    +0−0
    Komarinsk201917 Июл 2024 в 20:44
    Ну убивать-то зачем?! Нелюди какие-то.
    +1−0
    alexpv17 Июл 2024 в 20:37
    А что прям все так уверены, что это именно он, а не полиция первого попавшегося притянула для повышения раскрываемости. Надо бы хотя бы подождать...
    +0−1
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