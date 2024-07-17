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    «Шахматы на Дворцовой» перекроют улицы в центре Петербурга

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    6 комментариев

    В центре Петербурга в субботу, 20 июля, состоится мероприятие «Шахматы на Дворцовой». В связи с этим весь день водителей ждут ограничения и перекрытия движения, предупреждает 17 июля пресс-служба комитета по транспорту.

    С полуночи и до 7 часов утра в проезде вдоль домов 6–8 по Дворцовой площади будет запрещено парковаться. Затем с 7 часов утра и до 23:59 сузят проезжую часть Миллионной улицы от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки, а также перекроют движение транспорта по этому участку и проезду вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой.

    Как сообщает СПб ГАУ «Центр подготовки», мероприятие приурочено к Международному дню шахмат, 30-летию Центрального района Петербурга и столетию игры между сильнейшими шахматистами города Петром Романовским и Ильей Рабиновичем, которая прошла на Дворцовой площади 20 июля 1924 года. Тогда в роли шахматных фигур в поединке выступали живые люди. В субботу также проведут шахматную партию с участием артистов в качестве фигур.

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    ПетербургПерекрытия движения
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    Комментарии 6

    Дондигидон17 Июл 2024 в 20:41
    Дурдом всё лето. Задрали со своими перекрытиями.
    +1−0
    Блейк17 Июл 2024 в 20:25
    Осталось провести ещё "Нарды на Дворцовой", "Бильярд на Дворцовой", "Боулинг на Дворцовой", матч "Зенит- Рубин", и как вишенка хоккейный матч "СКА-ЦСКА". И перекрыть сразу центр на полгода.
    +3−0
    28206267517 Июл 2024 в 20:17
    После пляжного волейбола пошли шахматы, что еще креативщики придумают возле классики на которой город стоит, правда одна скульптура там недавно появилась
    +1−0
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