«Шахматы на Дворцовой» перекроют улицы в центре Петербурга

В центре Петербурга в субботу, 20 июля, состоится мероприятие «Шахматы на Дворцовой». В связи с этим весь день водителей ждут ограничения и перекрытия движения, предупреждает 17 июля пресс-служба комитета по транспорту.



С полуночи и до 7 часов утра в проезде вдоль домов 6–8 по Дворцовой площади будет запрещено парковаться. Затем с 7 часов утра и до 23:59 сузят проезжую часть Миллионной улицы от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки, а также перекроют движение транспорта по этому участку и проезду вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой.