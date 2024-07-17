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    Японский премьер Кисида впервые извинился перед жертвами стерилизации. Закон о защите евгеники действовал в стране 48 лет

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    3 комментария

    Премьер-министр Японии Фумио Кисида 17 июля принес официальные извинения жертвам закона о защите евгеники, действовавшего в стране 48 лет и допускавшего проведение стерилизации граждан с умственными и психическими отклонениями. Впервые принесенные от лица властей извинения прозвучали в эфире телеканала NHK.

    Закон действовал с 1948 по 1996 год, и предписанным им процедурам подверглись около 25 тысяч человек, 16 тысяч из которых — без добровольного согласия. Впоследствии закон признали противоречащим конституции, и в 2019 году парламент Японии одобрил компенсации жертвам принудительной стерилизации, хотя лишь 1,1 тысячи человек были официально признаны имеющими право на выплаты.

    «Ответственность правительства за исполнение (закона) чрезвычайно велика. <...> Подобные меры являются нарушением человеческого достоинства, чего не должно было произойти, это нарушение прав человека. <...> Я дал указания проработать меры по новой системе компенсаций», — заявил глава японского правительства на встрече с жертвами стерилизации.

    Евгеника — улучшение наследственных качеств человека. С помощью стерилизации, стимулирования рождаемости у определенных групп и других мер сторонники евгеники хотели избавить общество от тех, кого считали непригодными.

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    ЯпонияЕвгеникаСтерилизацияПремьер-министрФумио КисидаКомпенсации
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    Комментарии 3

    28203631417 Июл 2024 в 20:27
    Скоро ,,,солнечных,,,людей станет больше,чем реальных.
    +1−0
    triton197717 Июл 2024 в 19:07
    В последнем абзаце, в первом предложении опечатка - в слове "Улучшение" пропушена первая буква "У")
    +0−0
    Antuan Rokanten17 Июл 2024 в 18:55
    Непонятно, зачем было стерилизовать мужчин. Ведь им все равно женщины были недоступны из-за нищенских зарплат.
    +2−0
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