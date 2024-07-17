Японский премьер Кисида впервые извинился перед жертвами стерилизации. Закон о защите евгеники действовал в стране 48 лет

Премьер-министр Японии Фумио Кисида 17 июля принес официальные извинения жертвам закона о защите евгеники, действовавшего в стране 48 лет и допускавшего проведение стерилизации граждан с умственными и психическими отклонениями. Впервые принесенные от лица властей извинения прозвучали в эфире телеканала NHK.

Закон действовал с 1948 по 1996 год, и предписанным им процедурам подверглись около 25 тысяч человек, 16 тысяч из которых — без добровольного согласия. Впоследствии закон признали противоречащим конституции, и в 2019 году парламент Японии одобрил компенсации жертвам принудительной стерилизации, хотя лишь 1,1 тысячи человек были официально признаны имеющими право на выплаты.

