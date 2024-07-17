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    «Поясни за шмот»: в Москве иностранцы избили юношу за розовую футболку

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    32 комментария

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился доложить о ходе процессуальной проверки в Москве по факту избиения юноши мигрантами. Поводом могла стать одежда молодого человека. Об этом сообщает 17 июля Информационный центр ведомства.

    На днях в Сети завирусилось видео, на котором компания мужчин с оголенными торсами нападает и избивает, в том числе и ногами, молодого длинноволосого человека в светло-розовой футболке.

    По данному факту глава Следственного комитета отдал распоряжение руководителю ГСУ СКР по Москве Андрею Стрижову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

    Исполнение поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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    Комментарии 32

    28240881217 Июл 2024 в 17:32
    А я давно уже, на всякий пожарный, хожу только в рабочей отечественной одежде. Правда, и тут не без риска - поймают на улице и заставят у себя работать.
    +1−0
    Дондигидон17 Июл 2024 в 17:26
    Ужас какой розовая футболкаю это же не красная кровь на детской площадке, от только что осежеванного барана.
    +1−2
    mary@17 Июл 2024 в 17:16
    Это иностранцы ?
    +1−1
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