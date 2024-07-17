«Поясни за шмот»: в Москве иностранцы избили юношу за розовую футболку

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился доложить о ходе процессуальной проверки в Москве по факту избиения юноши мигрантами. Поводом могла стать одежда молодого человека. Об этом сообщает 17 июля Информационный центр ведомства.



На днях в Сети завирусилось видео, на котором компания мужчин с оголенными торсами нападает и избивает, в том числе и ногами, молодого длинноволосого человека в светло-розовой футболке.

По данному факту глава Следственного комитета отдал распоряжение руководителю ГСУ СКР по Москве Андрею Стрижову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.