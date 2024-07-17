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    Центр женского здоровья откроют в Петербурге на базе Введенской больницы

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    2 комментария

    В Петербурге в рамках проекта «Серебряный возраст» для людей старшего поколения планируется дополнительно оснастить гериатрические учреждения медицинским оборудованием, открыть Центр женского здоровья на базе Введенской больницы и расширить программы по слухопротезированию и лечению катаракты. Об этом рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов после совещания в Городском гериатрическом центре.

    Проект «Серебряный возраст», который на прошлой неделе был представлен президенту России, — это городской стандарт медицинской и социальной помощи пожилым петербуржцам. Также Александр Беглов рассказал, что сейчас готовится программа, чтобы больше пожилых петербуржцев смогли бесплатно сделать операции по протезированию, восстановлению слуха и зрения.

    Сейчас основным специализированным учреждением для пожилых людей в Петербурге является Городской гериатрический центр.

    «Это единственное в стране учреждение, где социальная служба и здравоохранение совмещены между собой, — добавил губернатор. — Сегодня центр обслуживает 600 пациентов, которые находятся на дому с тревожной кнопкой. Здесь проходят обучение родственники больных, которые находятся на ИВЛ и обслуживаются дома».

    За последние несколько лет здесь был проведен капремонт фасадов и кровли, сейчас идет замена лифтов, которая должна завершиться в августе. Сурдологический центр увеличил возможность приема пациентов вдвое. В ближайшее время центр должен получить мобильный бронхоскоп — сертификат на его приобретение был передан во время визита губернатора. Мобильный бронхоскоп пригодится в ситуациях, когда интубацию нужно проводить в отделении неотложной помощи или при выезде на дом.

    Планируется расширить сеть специализированных учреждений — так, на базе Введенской больницы появится новый Центр женского здоровья.

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    Комментарии 2

    ProstoZloy17 Июл 2024 в 15:57
    Интересно, а сколько в СПб центров мужского здоровья, не считая военкоматы?
    +0−0
    Су Люк Ын17 Июл 2024 в 15:51
    недобрая Новость для таких как Мы!
    +1−0
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