Центр женского здоровья откроют в Петербурге на базе Введенской больницы

В Петербурге в рамках проекта «Серебряный возраст» для людей старшего поколения планируется дополнительно оснастить гериатрические учреждения медицинским оборудованием, открыть Центр женского здоровья на базе Введенской больницы и расширить программы по слухопротезированию и лечению катаракты. Об этом рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов после совещания в Городском гериатрическом центре.

Проект «Серебряный возраст», который на прошлой неделе был представлен президенту России, — это городской стандарт медицинской и социальной помощи пожилым петербуржцам. Также Александр Беглов рассказал, что сейчас готовится программа, чтобы больше пожилых петербуржцев смогли бесплатно сделать операции по протезированию, восстановлению слуха и зрения.