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    Карты UnionPay Россельхозбанка блокируют за границей

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    3 комментария

    Выпущенные Россельхозбанком карты UnionPay прекратят работу за рубежом. Об этом в среду, 17 июля, сообщает банк в своем Telegram-канале.

    С 19 июля клиенты РСХБ не смогут использовать карты платежной системы UnionPay за границей. Причины блокировки не названы. Банк рекомендует снять наличные тем, кто находится за пределами России.

    «Напоминаем, что суточный лимит снятия наличных составляет до 500 000 рублей или эквивалент в иностранной валюте», — говорится в сообщении.

    В UnionPay добавляют, что за снятие наличных с рублевых карт взимается комиссия в размере 1% (минимум 199 рублей). Для карт в юанях комиссия составляет 3% (минимум 50 юаней).

    По словам РСХБ, внутри страны карты функционируют без каких-либо ограничений. При этом за границей продолжают работать каты UnionPay от Газпромбанка, АТБ, а также Примсоцбанка.

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    Комментарии 3

    26647038617 Июл 2024 в 15:15
    Они думают, что китайцы им братья. Думают, что если отказались от всего цивилизованного, то китайцы их спасут
    +0−0
    Гротеск17 Июл 2024 в 15:12
    а зачем юнионпэй, если есть мир ?
    +1−0
    Су Люк Ын17 Июл 2024 в 14:56
    добрая Новость (для таких как Мы!)!
    +1−2
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