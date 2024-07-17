Карты UnionPay Россельхозбанка блокируют за границей

Выпущенные Россельхозбанком карты UnionPay прекратят работу за рубежом. Об этом в среду, 17 июля, сообщает банк в своем Telegram-канале.



С 19 июля клиенты РСХБ не смогут использовать карты платежной системы UnionPay за границей. Причины блокировки не названы. Банк рекомендует снять наличные тем, кто находится за пределами России.

«Напоминаем, что суточный лимит снятия наличных составляет до 500 000 рублей или эквивалент в иностранной валюте», — говорится в сообщении.

В UnionPay добавляют, что за снятие наличных с рублевых карт взимается комиссия в размере 1% (минимум 199 рублей). Для карт в юанях комиссия составляет 3% (минимум 50 юаней).