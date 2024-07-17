Туристической отрасли добавят «звезд». Депутаты предложили классифицировать глэмпинги, пляжи и горнолыжные трассы

В России может появиться единый реестр объектов туристической деятельности, куда, помимо гостиниц, могут войти глэмпинги, модульные отели, пляжи и горнолыжные трассы. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму группой сенаторов и депутатов, сообщил в своем телеграм-канале сенатор Андрей Клишас 17 июля.



Документ вносит изменения в федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Как говорится в пояснительной записке, сейчас государственному регулированию подлежат только гостиничные услуги, оказываемые гостиницами. Причем работа отеля невозможна без прохождения классификации, по итогам которой присваивается определенное количество звезд.