Туристической отрасли добавят «звезд». Депутаты предложили классифицировать глэмпинги, пляжи и горнолыжные трассы

В России может появиться единый реестр объектов туристической деятельности, куда, помимо гостиниц, могут войти глэмпинги, модульные отели, пляжи и горнолыжные трассы. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму группой сенаторов и депутатов, сообщил в своем телеграм-канале сенатор Андрей Клишас 17 июля.
Документ вносит изменения в федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Как говорится в пояснительной записке, сейчас государственному регулированию подлежат только гостиничные услуги, оказываемые гостиницами. Причем работа отеля невозможна без прохождения классификации, по итогам которой присваивается определенное количество звезд.
«Вместе с тем деятельность по предоставлению гостиничных услуг оказывается и другими типами средств размещения, например, модульными гостиницами, глэмпингами, которые по факту сегодня остаются вне поля зрения государства как с точки зрения объекта налогообложения, так и качества предоставляемых ими услуг», — отмечают авторы законопроекта. Кроме того, уровень сервиса в классифицированных гостиницах нередко не соответствует заявленным звездам.
Законопроект предлагает распространить классификацию на все средства размещения, в которых предоставляются услуги по временному проживанию туристов, за исключением детских лагерей, гостиниц для паломников при религиозных организациях, а также услуг в сфере сельского туризма в фермерских хозяйствах.
Результатом будет создание единого реестра объектов в сфере туристской деятельности, куда также войдут горнолыжные трассы и пляжи. На первом этапе подать заявку на включение в реестр должны будут сами предприятия, которые сами оценят свою звездность. На втором этапе соответствие заявленной оценке проведут эксперты организации, аккредитованной национальным органом по аккредитации.
Оказывать туристические услуги без включения в реестр будет запрещено. Отсутствие средства размещения, горнолыжных трасс и пляжей в едином реестре объектов классификации в сфере туристской деятельности повлечёт ответственность в соответствии с КоАП, в том числе в виде оборотных штрафов.