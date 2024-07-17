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    Туристической отрасли добавят «звезд». Депутаты предложили классифицировать глэмпинги, пляжи и горнолыжные трассы

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    4 комментария

    В России может появиться единый реестр объектов туристической деятельности, куда, помимо гостиниц, могут войти глэмпинги, модульные отели, пляжи и горнолыжные трассы. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму группой сенаторов и депутатов, сообщил в своем телеграм-канале сенатор Андрей Клишас 17 июля.

    Документ вносит изменения в федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Как говорится в пояснительной записке, сейчас государственному регулированию подлежат только гостиничные услуги, оказываемые гостиницами. Причем работа отеля невозможна без прохождения классификации, по итогам которой присваивается определенное количество звезд.

    «Вместе с тем деятельность по предоставлению гостиничных услуг оказывается и другими типами средств размещения, например, модульными гостиницами, глэмпингами, которые по факту сегодня остаются вне поля зрения государства как с точки зрения объекта налогообложения, так и качества предоставляемых ими услуг», — отмечают авторы законопроекта. Кроме того, уровень сервиса в классифицированных гостиницах нередко не соответствует заявленным звездам.

    Законопроект предлагает распространить классификацию на все средства размещения, в которых предоставляются услуги по временному проживанию туристов, за исключением детских лагерей, гостиниц для паломников при религиозных организациях, а также услуг в сфере сельского туризма в фермерских хозяйствах.

    Результатом будет создание единого реестра объектов в сфере туристской деятельности, куда также войдут горнолыжные трассы и пляжи. На первом этапе подать заявку на включение в реестр должны будут сами предприятия, которые сами оценят свою звездность. На втором этапе соответствие заявленной оценке проведут эксперты организации, аккредитованной национальным органом по аккредитации.

    Оказывать туристические услуги без включения в реестр будет запрещено. Отсутствие средства размещения, горнолыжных трасс и пляжей в едином реестре объектов классификации в сфере туристской деятельности повлечёт ответственность в соответствии с КоАП, в том числе в виде оборотных штрафов.

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    Комментарии 4

    hedgehog_17 Июл 2024 в 14:55
    модульные отели. так вот что в крымнаше на пляжАх теперь будут ставить.
    +0−0
    27564035617 Июл 2024 в 14:04
    Глэмпинги, кэмпинги, паркинги и коворкинги.
    +1−0
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