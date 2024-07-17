«Стать уверенной в себе». Десятилетней Лизе, лишившейся из-за онкологии руки и плеча, нужна помощь

Борьба с онкологией стоила маленькой Лизе слишком дорого — ей ампутировали руку и плечо. Сейчас девочка находится в стойкой ремиссии, и врачи наконец-то разрешили протезирование. Однако протез для Лизы нужен особый, и его стоимость слишком велика.

В 2015 году у Лизы появился маленький шарик в левой подмышечной области. Оказалось, что это злокачественная опухоль. Начались долгие годы ожесточенной борьбы за жизнь: курсы химиотерапии, радиотерапии, операции. И болезнь отступила, Лиза вошла в ремиссию. Казалось, что все страхи позади.

Но в 2019 году случился рецидив. Снова больницы, обследования, операция. Лиза победила. Однако цена этой победы оказалась слишком велика: врачам пришлось принимать непростое решение — девочке полностью ампутировали плечо и руку.

Но Лиза не унывает, строит планы на будущее: у неё стойкая ремиссия, и сейчас врачи разрешили протезирование. Однако сложность в изготовлении протеза в том, что у девочки отсутствует плечо, — необходим особый, индивидуальный протез. И он должен не только держаться, но и быть функциональным.

