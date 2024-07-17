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    «Стать уверенной в себе». Десятилетней Лизе, лишившейся из-за онкологии руки и плеча, нужна помощь

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    Фото: из семейного архива
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    Борьба с онкологией стоила маленькой Лизе слишком дорого — ей ампутировали руку и плечо. Сейчас девочка находится в стойкой ремиссии, и врачи наконец-то разрешили протезирование. Однако протез для Лизы нужен особый, и его стоимость слишком велика.

    Антропова Елизавета, 10 лет.

    Последствия онкологии — ампутация левой руки и плеча.

    Требуется протезирование. Стоимость 500 000 руб.

    В 2015 году у Лизы появился маленький шарик в левой подмышечной области. Оказалось, что это злокачественная опухоль. Начались долгие годы ожесточенной борьбы за жизнь: курсы химиотерапии, радиотерапии, операции. И болезнь отступила, Лиза вошла в ремиссию. Казалось, что все страхи позади.

    Но в 2019 году случился рецидив. Снова больницы, обследования, операция. Лиза победила. Однако цена этой победы оказалась слишком велика: врачам пришлось принимать непростое решение — девочке полностью ампутировали плечо и руку.

    Но Лиза не унывает, строит планы на будущее: у неё стойкая ремиссия, и сейчас врачи разрешили протезирование. Однако сложность в изготовлении протеза в том, что у девочки отсутствует плечо, — необходим особый, индивидуальный протез. И он должен не только держаться, но и быть функциональным.

    В родном Екатеринбурге Лизе помочь не могут. Но нашлись специалисты в Санкт-Петербурге — в одном инновационном протезно-ортопедическом центре готовы изготовить высокотехнологичный протез. Однако его стоимость составляет 500 тысяч рублей. Для семьи Лизы это неподъёмная сумма: за годы борьбы с болезнью финансовое положение сильно пошатнулось, и собрать такую сумму самостоятельно они не могут.

    Родные девочки обратились в петербургский благотворительный фонд «Спасение», который открыл сбор средств.

    Протез позволит Лизе стать уверенной в себе. Но главное — это здоровье. Из-за отсутствия руки и плеча у неё искривляется позвоночник, происходит спазмирование мышц, ощущаются боли и т. д. С протезом последствия ампутации удастся минимизировать.

    ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ

    Фото: из семейного архива

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