Кредитная история: автомобили с пробегом вытесняют новые

Доля новых автомобилей в автокредитах в июне снизилась до 74% объема и 75% количества выданных кредитов, сообщает
Средний размер кредита составил чуть больше
Кредиты на автомобили с пробегом выдавались на более длительный срок (
Участники рынка ожидают, что неопределенность господдержки может снизить долю кредитования новых автомобилей до 30–33%, а рост их стоимости и утилизационного сбора приведет к увеличению популярности машин с пробегом. Они также не исключают, что банки повысят сроки кредитования для снижения нагрузки на клиентов.