Кредитная история: автомобили с пробегом вытесняют новые

Доля новых автомобилей в автокредитах в июне снизилась до 74% объема и 75% количества выданных кредитов, сообщает 17 июля «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро. В мае доля новых машин в автокредитах составляла 76%, а общее количество кредитов было на два процента выше.



Средний размер кредита составил чуть больше 1,5 миллиона рублей, всего было выдано 106,5 тысячи автокредитов на 1 68,4 миллиарда рублей .

