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    Кредитная история: автомобили с пробегом вытесняют новые

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    4 комментария

    Доля новых автомобилей в автокредитах в июне снизилась до 74% объема и 75% количества выданных кредитов, сообщает 17 июля «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро. В мае доля новых машин в автокредитах составляла 76%, а общее количество кредитов было на два процента выше.

    Средний размер кредита составил чуть больше 1,5 миллиона рублей, всего было выдано 106,5 тысячи автокредитов на 168,4 миллиарда рублей.

    Кредиты на автомобили с пробегом выдавались на более длительный срок (76 месяцев) и по более высоким ставкам — 20–24,2%. Новые автомобили кредитовали на 69 месяцев по ставкам 18,25% годовых.

    Участники рынка ожидают, что неопределенность господдержки может снизить долю кредитования новых автомобилей до 30–33%, а рост их стоимости и утилизационного сбора приведет к увеличению популярности машин с пробегом. Они также не исключают, что банки повысят сроки кредитования для снижения нагрузки на клиентов.

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    Комментарии 4

    Zet17 Июл 2024 в 13:50
    На бензин кредиты будут?
    +2−0
    Pravda17817 Июл 2024 в 13:29
    Спасибо несмываемому за стабильность!
    +3−1
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