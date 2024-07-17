Суд приговорил двух налетчиков, грабивших 6 лет подряд отделения сотовой связи в Петербурге

Санкт-Петербургский городской суд приговорил к реальным срокам Александра Бокового и Максима Малкина, которые на протяжении шести лет с оружием в руках грабили отделения сотовой связи. Об этом 17 июля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что подсудимые с 2014 по 2020 год совершали разбойные нападения на салоны связи, откуда похищали деньги и мобильные телефоны. Создал и возглавил организованную группу для систематических налетов на магазины Боковой, к делу он привлек Малкина. Похищенные средства глава банды делил по своему усмотрению, при этом часть денег тратил на преступные нужды — средства маскировки и передвижения.

Коллегия присяжных вынесла решение, что вина обоих подсудимых полностью доказана, снисхождения фигуранты не заслуживают. Боковой признал вину только по одному эпизоду, а по остальным просил его оправдать в связи с непричастностью. Малкин вину не признал, просил направить дело на новое рассмотрение, поскольку нашел много противоречий в вопросах и ответах присяжных.