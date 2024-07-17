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    Суд приговорил двух налетчиков, грабивших 6 лет подряд отделения сотовой связи в Петербурге

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    Санкт-Петербургский городской суд приговорил к реальным срокам Александра Бокового и Максима Малкина, которые на протяжении шести лет с оружием в руках грабили отделения сотовой связи. Об этом 17 июля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

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    Суд установил, что подсудимые с 2014 по 2020 год совершали разбойные нападения на салоны связи, откуда похищали деньги и мобильные телефоны. Создал и возглавил организованную группу для систематических налетов на магазины Боковой, к делу он привлек Малкина. Похищенные средства глава банды делил по своему усмотрению, при этом часть денег тратил на преступные нужды — средства маскировки и передвижения.

    Официальный телеграм-канал прокуратуры г. Санкт-Петербурга

    Коллегия присяжных вынесла решение, что вина обоих подсудимых полностью доказана, снисхождения фигуранты не заслуживают. Боковой признал вину только по одному эпизоду, а по остальным просил его оправдать в связи с непричастностью. Малкин вину не признал, просил направить дело на новое рассмотрение, поскольку нашел много противоречий в вопросах и ответах присяжных.

    На счету Малкина 7 эпизодов по разбою, совершённому в составе организованной группы (п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ), на счету Бокового — 11 эпизодов по уголовной статье о разбое, совершённом организованной группой (п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ), а также три эпизода по тому же преступлению, но совершённому в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 4. ст. 162 УК РФ). Кроме того, суд доказал причастность обоих к созданию вооруженной банды и участие в ней (ч. 1 ст. 209 УК РФ, «Бандитизм»).

    Как отмечает прокуратура, ущерб от преступной деятельности составил свыше 9 млн рублей.

    Решением суда Александр Боковой приговорен к 19 годам лишения свободы, Малкин — к 13 годам лишения свободы с последующим ограничением свободы на 1 год. Осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

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    Комментарии 1

    Философ ()17 Июл 2024 в 14:28
    Шесть лет искали? Однако.
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