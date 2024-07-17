Ребенок из Красноярска заболел менингитом после купания в бассейне

Ребенок из Красноярска заразился энтеровирусным менингитом, предположительно, после посещения бассейна в Емельяновском районе, сообщает краевое управление Роспотребнадзора. Начато санитарно-эпидемиологическое расследование.



По предварительным данным NGS24.RU, речь может идти о бассейне под открытым небом «Волкано парк» в коттеджном поселке «Монамур» (село Дрокино). В «Волкано Парк» на звонки корреспондента не ответили.



Пострадавшие — две девочки. Они купались вместе с мамой, и все втроем почувствовали себя плохо. Бассейн, по их словам, был очень грязный. Канал «Борус.Люди» писал, что сначала в больницу попала старшая дочь с головной болью и температурой, у неё диагностировали менингит. А через несколько дней - младшая. Отец рассказал, что дочке сделали пункцию спинного мозга, но окончательного вердикта еще нет. Обе девочки лежат в стационаре. Их мама лечится амбулаторно.

