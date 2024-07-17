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    Ребенок из Красноярска заболел менингитом после купания в бассейне

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    3 комментария

    Ребенок из Красноярска заразился энтеровирусным менингитом, предположительно, после посещения бассейна в Емельяновском районе, сообщает краевое управление Роспотребнадзора. Начато санитарно-эпидемиологическое расследование.

    По предварительным данным NGS24.RU, речь может идти о бассейне под открытым небом «Волкано парк» в коттеджном поселке «Монамур» (село Дрокино). В «Волкано Парк» на звонки корреспондента не ответили.

    Пострадавшие — две девочки. Они купались вместе с мамой, и все втроем почувствовали себя плохо. Бассейн, по их словам, был очень грязный. Канал «Борус.Люди» писал, что сначала в больницу попала старшая дочь с головной болью и температурой, у неё диагностировали менингит. А через несколько дней - младшая. Отец рассказал, что дочке сделали пункцию спинного мозга, но окончательного вердикта еще нет. Обе девочки лежат в стационаре. Их мама лечится амбулаторно.

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    МенингитБассейн
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    Комментарии 3

    JeyDi17 Июл 2024 в 11:18
    "Бассейн, по их словам, был очень грязный" - но при этом мама и сама в него полезла, и дочкам разрешила. Это насколько должно быть пофиг, раз "за усё деньги плочены"?
    +1−0
    mol4un17 Июл 2024 в 11:17
    Запретить бассейны!
    +0−0
    Панкихой17 Июл 2024 в 11:09
    Бутулизм, менингит, ... что там дальше по списку? Эбола может сразу.
    +0−0
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