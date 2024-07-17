В Петербурге задержанный скончался в отделе полиции

Тело 64-летнего мужчины найдено в камере для задержанных в 12-м отделе полиции Фрунзенского района Петербурга, об этом 17 июля стало известно «Фонтанке».

По предварительным данным, мужчина скончался в ночь на среду, каких-либо травм на его теле не зафиксировано. Предположительно, у него могли быть проблемы с сердцем. Точную причину смерти предстоит установить судмедэкспертам, выясняются все обстоятельства.

Мужчина был доставлен в полицию 15 июля после заявления супруги. Она сообщила, что муж якобы угрожал ей убийством, а позже добавила к своим обвинениям домогательства к детям.