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    В Петербурге задержанный скончался в отделе полиции

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    7 комментариев

    Тело 64-летнего мужчины найдено в камере для задержанных в 12-м отделе полиции Фрунзенского района Петербурга, об этом 17 июля стало известно «Фонтанке».

    По предварительным данным, мужчина скончался в ночь на среду, каких-либо травм на его теле не зафиксировано. Предположительно, у него могли быть проблемы с сердцем. Точную причину смерти предстоит установить судмедэкспертам, выясняются все обстоятельства.

    Мужчина был доставлен в полицию 15 июля после заявления супруги. Она сообщила, что муж якобы угрожал ей убийством, а позже добавила к своим обвинениям домогательства к детям.

    Как уточнил собеседник «Фонтанки», версия о передозировке в качестве причины смерти не рассматривается.

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    Комментарии 7

    drSysMan17 Июл 2024 в 11:23
    Никогда такого не было и вот ...
    +0−0
    гастарбайтер17 Июл 2024 в 11:22
    Ну чего вы так все против полиции настроены?

    Может это как раз тот случай, когда действительно сам... Бывает и такое... Даже в РФ...
    +0−0
    Бородин П.Т.17 Июл 2024 в 11:14
    Что с жилплощадью у покойного? Какого возраста дети у 64 летнего джентельмена?
    +1−0
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