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    Жара в Петербурге выходит на максимум, вечером ждём главные перемены

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    7 комментариев

    Сегодня — самый знойный день на этой неделе в Петербурге. Закончится он осадками, которые собьют температуру.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 17 июля в городе переменная облачность, в конце дня местами кратковременный дождь, ветер умеренный. Воздух с ночных 15–17 градусов прогреется до 27–29 градусов.

    Сегодня регион будет ощущать влияние жаркого и сухого тёплого сектора атлантического циклона, приближающегося с запада. Лишь ближе к вечеру холодный атмосферный фронт отметится короткими освежающими дождями, местами переходящими в грозовое состояние с порывистым ветром. В Ленинградской области 25–30 градусов. Атмосферное давление будет падать и составит 759 мм рт. ст., что около нормы, сообщает центр «ФОБОС».

    В четверг возможны кратковременные дожди, местами ливни, грозы, 22–24 градуса. В пятницу на один градус прохладнее, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 7

    Сбытчик влажных мечт17 Июл 2024 в 10:06
    Вот так и должно быть каждый день! Нормальное лето - это стабильные 28-30 днем, пару-тройку дней в месяц можно жарку поддать еще градусов на 10-15, чтоб пропечься на солнышке как следует.
    +1−1
    NSE17 Июл 2024 в 09:19
    И опять дожди, никак без них.
    +1−2
    apomaZanOV17 Июл 2024 в 08:29
    Новость десятидневной давности, сегодня 17 июля.
    +0−1
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