Жара в Петербурге выходит на максимум, вечером ждём главные перемены

Сегодня — самый знойный день на этой неделе в Петербурге. Закончится он осадками, которые собьют температуру.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»,
Сегодня регион будет ощущать влияние жаркого и сухого тёплого сектора атлантического циклона, приближающегося с запада. Лишь ближе к вечеру холодный атмосферный фронт отметится короткими освежающими дождями, местами переходящими в грозовое состояние с порывистым ветром. В Ленинградской области
В четверг возможны кратковременные дожди, местами ливни, грозы,