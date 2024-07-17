Flightradar показал в небе над Украиной самолет британских ВВС. Он летит от Харькова к Киеву вдоль границы с Россией

В ночь с 16 на 17 июля в небе над Харьковом был замечен учебно-пилотажный самолет ВВС Великобритании. Это следует из данных Flightradar. Судно совершало полет на уровне почти 6000 метров и двигалось со скоростью 798 км. в час.
Согласно данным приложения, это двухместный турбореактивный учебно-пилотажный самолет Grob Prefect T1 с регистрационным номером ZM300. Воздушное судно с таким номером прикреплено к учебной базе королевских ВВС в Кронвеле, где и летало последнюю неделю.
В украинском небе самолет пролетел над линией боестолкновения в Харьковской области, над жилой застройкой Харькова и направился в сторону Сум и Чернигова вдоль российской границы.
Украина закрыла воздушное пространство для полетов в феврале 2022 года. С российской стороны все полеты гражданских самолетов запрещены, а аэропорты закрыты вплоть до Краснодара и Воронежа.
Что именно за летательный аппарат находится в украинском воздушном пространстве и идентифицирует себя как самолет британских ВВС, определенно сказать нельзя. Ориентироваться можно лишь на те данные, которые его транспондер передает наземным диспетчерским службам.
flightradar24.com