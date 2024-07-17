Flightradar показал в небе над Украиной самолет британских ВВС. Он летит от Харькова к Киеву вдоль границы с Россией

В ночь с 16 на 17 июля в небе над Харьковом был замечен учебно-пилотажный самолет ВВС Великобритании. Это следует из данных Flightradar. Судно совершало полет на уровне почти 6000 метров и двигалось со скоростью 798 км. в час.



Согласно данным приложения, это двухместный турбореактивный учебно-пилотажный самолет Grob Prefect T1 с регистрационным номером ZM300. Воздушное судно с таким номером прикреплено к учебной базе королевских ВВС в Кронвеле, где и летало последнюю неделю.