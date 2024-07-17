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    Flightradar показал в небе над Украиной самолет британских ВВС. Он летит от Харькова к Киеву вдоль границы с Россией

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    8 комментариев

    В ночь с 16 на 17 июля в небе над Харьковом был замечен учебно-пилотажный самолет ВВС Великобритании. Это следует из данных Flightradar. Судно совершало полет на уровне почти 6000 метров и двигалось со скоростью 798 км. в час.

    Согласно данным приложения, это двухместный турбореактивный учебно-пилотажный самолет Grob Prefect T1 с регистрационным номером ZM300. Воздушное судно с таким номером прикреплено к учебной базе королевских ВВС в Кронвеле, где и летало последнюю неделю.

    Фото: flightradar24.com
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    Фото: flightradar24.com
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    В украинском небе самолет пролетел над линией боестолкновения в Харьковской области, над жилой застройкой Харькова и направился в сторону Сум и Чернигова вдоль российской границы.

    Украина закрыла воздушное пространство для полетов в феврале 2022 года. С российской стороны все полеты гражданских самолетов запрещены, а аэропорты закрыты вплоть до Краснодара и Воронежа.

    Что именно за летательный аппарат находится в украинском воздушном пространстве и идентифицирует себя как самолет британских ВВС, определенно сказать нельзя. Ориентироваться можно лишь на те данные, которые его транспондер передает наземным диспетчерским службам.

    flightradar24.com

    Фото: flightradar24.com
    Фото: flightradar24.com

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    Комментарии 9

    26378423117 Июл 2024 в 02:00
    Регулярная армия - это прекрасно! Это что-то особенного!
    +0−0
    Скрепоразгибатель17 Июл 2024 в 01:31
    На данный момент он летит над Николаевской областью,между Уманью и Одессой,чуть снвернее.
    +0−0
    ixform17 Июл 2024 в 01:21
    круто!
    +1−0
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