Мошенники осваивают новые роли. Петербуржец чуть не попался после звонка из суда

Новое амплуа примеряют на себя мошенники в расчете сыграть на важности звонка. Житель Петербурга рассказал полиции, что чуть не попался после беседы с помощником судьи.



Как стало известно «Фонтанке» 16 июля, чуть не ставшему жертвой мошенников мужчине позвонили несколько дней назад с обычного на вид номера телефона — собеседник представился помощником судьи Красносельского районного суда и попросил продиктовать коды из смс. Мужчина подвоха сперва не почувствовал — недавно он как раз был в этом суде и участвовал в процессе.