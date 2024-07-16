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    Мошенники осваивают новые роли. Петербуржец чуть не попался после звонка из суда

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    Новое амплуа примеряют на себя мошенники в расчете сыграть на важности звонка. Житель Петербурга рассказал полиции, что чуть не попался после беседы с помощником судьи.

    Как стало известно «Фонтанке» 16 июля, чуть не ставшему жертвой мошенников мужчине позвонили несколько дней назад с обычного на вид номера телефона — собеседник представился помощником судьи Красносельского районного суда и попросил продиктовать коды из смс. Мужчина подвоха сперва не почувствовал — недавно он как раз был в этом суде и участвовал в процессе.

    Затем ему начали звонить якобы с госуслуг и говорить, что в его аккаунте происходит подозрительная активность. На вопросе о банках, счетах и картах мужчина понял, что его пытаются обмануть, и прекратил разговор. Он смог поменять пароль для входа в аккаунт, но для верности сходил в МФЦ и поменял еще раз.

    «Уважаемые граждане! Пожалуйста, будьте бдительны! Суды в целом, судьи и аппарат в частности, никогда не будут просить вас коды доступа куда бы то ни было! Пин-коды, пароли и тому подобное. Всё, что мы отправляем, вы получаете автоматически, наши процедуры прозрачны!» — напомнили в пресс-службе судов Петербурга.

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