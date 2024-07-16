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    В Ижевске мужчина сбросил подростка с 17-го этажа, а после сам оказался внизу

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    1 комментарий

    Житель Ижевска сбросил подростка с высоты 17-го этажа. Его самого также нашли под окнами жилого дома. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона 16 июля.

    По предварительным данным, 25-летний мужчина выбросил девочку-подростка с высотного здания и погиб сам.

    «Ребенок скончался, идёт разбирательство», — указал собеседник, отметив, что мужчина имел психоневрологические проблемы.

    По словам очевидцев в соцсетях, мужчина якобы силой затащил несовершеннолетнюю в подъезд. Другие подробности устанавливаются.

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    Комментарии 1

    Дондигидон16 Июл 2024 в 18:43
    Известно что " житель" Ижевска не мастный и родился в хлопковом поле.
    +3−0
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