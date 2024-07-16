В Ижевске мужчина сбросил подростка с 17-го этажа, а после сам оказался внизу

Житель Ижевска сбросил подростка с высоты 17-го этажа. Его самого также нашли под окнами жилого дома. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона 16 июля.

По предварительным данным, 25-летний мужчина выбросил девочку-подростка с высотного здания и погиб сам.

«Ребенок скончался, идёт разбирательство», — указал собеседник, отметив, что мужчина имел психоневрологические проблемы.

По словам очевидцев в соцсетях, мужчина якобы силой затащил несовершеннолетнюю в подъезд. Другие подробности устанавливаются.