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    «Ни в чем не повинный святитель пал от руки безумного царя»: патриарх Кирилл исключил канонизацию царя Ивана Грозного

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    14 комментариев

    В день памяти святителя Филиппа, митрополита Московского, патриарх Кирилл исключил возможность канонизации царя Ивана Грозного, от чьей руки, по заявлению главы РПЦ, и пал митрополит. С такими словами патриарх обратился к участникам богослужения после литургии в Успенском соборе Кремля 16 июля.

    «Грозный царь, утверждавший свою единоличную власть, заподозрил, что владыка митрополит <...> из боярского рода <..> может подвигнуть бояр на противление царю или покуситься на царскую власть, — сказал патриарх. — Результатом стало страшное преступление: ни в чем не повинный святитель, радевший о благе Руси, <...> пал от руки безумного царя».

    «Поэтому, когда представители наших патриотических сил чуть ли не требуют канонизации Иоанна Грозного, отвечаю: никакой канонизации быть не может! — заключил глава РПЦ и добавил: — Иван Грозный, возможно, был человеком душевно не вполне здоровым, неуравновешенным».

    Митрополит Филипп в 1568 году в Успенском соборе отказался благословить царя и потребовал отменить опричнину, за что был лишен сана и сослан в Тверской Отроч монастырь. Сподвижник царя, думный дворянин Малюта Скуратов в 1569 году убил святителя Филиппа во время похода опричного войска против Новгорода и Пскова.

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    Патриарх КириллИван грозныйКанонизацияСвятитель филипп
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    Комментарии 14

    AlBerkut16 Июл 2024 в 19:18
    А чего в такие исторические дебри лезть?
    Предлагаю канонизировать Святого Иосифа (стали), и святую троицу великомученников Генриха (Ягоду), Николая (Ежова) и Лаврентия, принявших мученическую смерть...
    И да, разумеется, Пресвятого Путина😎😂😂
    +0−0
    Paul339016 Июл 2024 в 19:00
    Нам говорят: Иван Грозный – кровавый злодей, потому что казнил ни в чем не повинных бояр. Вы когда-нибудь видели ни в чем не повинных бояр? Ну, если посмотреть вокруг…
    +1−0
    28206267516 Июл 2024 в 18:57
    По описанию напрашивается еще один персонаж причем один в один
    +1−0
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