«Ни в чем не повинный святитель пал от руки безумного царя»: патриарх Кирилл исключил канонизацию царя Ивана Грозного

В день памяти святителя Филиппа, митрополита Московского, патриарх Кирилл исключил возможность канонизации царя Ивана Грозного, от чьей руки, по заявлению главы РПЦ, и пал митрополит. С такими словами патриарх обратился к участникам богослужения после литургии в Успенском соборе Кремля 16 июля.
«Грозный царь, утверждавший свою единоличную власть, заподозрил, что владыка митрополит <...> из боярского рода <..> может подвигнуть бояр на противление царю или покуситься на царскую власть, — сказал патриарх. — Результатом стало страшное преступление: ни в чем не повинный святитель, радевший о благе Руси, <...> пал от руки безумного царя».
«Поэтому, когда представители наших патриотических сил чуть ли не требуют канонизации Иоанна Грозного, отвечаю: никакой канонизации быть не может! — заключил глава РПЦ и добавил: — Иван Грозный, возможно, был человеком душевно не вполне здоровым, неуравновешенным».
Митрополит Филипп в 1568 году в Успенском соборе отказался благословить царя и потребовал отменить опричнину, за что был лишен сана и сослан в Тверской Отроч монастырь. Сподвижник царя, думный дворянин Малюта Скуратов в 1569 году убил святителя Филиппа во время похода опричного войска против Новгорода и Пскова.