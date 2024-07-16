«Ни в чем не повинный святитель пал от руки безумного царя»: патриарх Кирилл исключил канонизацию царя Ивана Грозного

В день памяти святителя Филиппа, митрополита Московского, патриарх Кирилл исключил возможность канонизации царя Ивана Грозного, от чьей руки, по заявлению главы РПЦ, и пал митрополит. С такими словами патриарх обратился к участникам богослужения после литургии в Успенском соборе Кремля 16 июля.

«Грозный царь, утверждавший свою единоличную власть, заподозрил, что владыка митрополит <...> из боярского рода <..> может подвигнуть бояр на противление царю или покуситься на царскую власть, — сказал патриарх. — Результатом стало страшное преступление: ни в чем не повинный святитель, радевший о благе Руси, <...> пал от руки безумного царя».