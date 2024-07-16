    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 26

    2 м/с, ю-з

    764мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd87.81eur95.78

    «Начинают появляться несогласия». Боррель рассказал об обстановке в ЕС

    3272
    5 комментариев

    Мнения членов Европейского Союза относительно ситуации на Украине начали различаться. Об этом во вторник, 16 июля, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью телекомпании TVE.

    «Мы были очень едины перед лицом войны на Украине. Теперь начинают появляться разногласия, вы видели позицию Венгрии, до настоящего момента мы были очень едины», — заявил политик.

    Кроме того, Боррель добавил, что такой сплоченности среди стран — членов ЕС не было в отношении конфликта между Израилем и сектором Газа.

    При этом глава дипломатии ЕС прокомментировал визиты премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в разные страны, среди которых была Украина, Китай, США и Россия. Политик отметил, что вопрос внешней политики в Европе остается в компетенции государств — членов Союза. Так, если Венгрия желает вести переговоры и встречаться с теми, кого считает нужным, у нее есть на это право, пока ее действия не противоречат политике ЕС.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Жозеп БоррельЕСУкраинаВиктор Орбан
    ЛАЙК2
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 5

    VKuser17419822116 Июл 2024 в 17:29
    СТарушка Европа пережила много кризисов: конфликт туземцев на ее окраинах- тем более переживет....ясно одно- умиротворять Европа больше никого не будет......
    +0−1
    Панкихой16 Июл 2024 в 17:19
    Энтропия растёт.
    +0−0
    Ref16 Июл 2024 в 17:13
    А разве это не является проявлением демократии и различных свобод?
    +3−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close