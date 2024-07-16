Мнения членов Европейского Союза относительно ситуации на Украине начали различаться. Об этом во вторник, 16 июля, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью телекомпании TVE.
«Мы были очень едины перед лицом войны на Украине. Теперь начинают появляться разногласия, вы видели позицию Венгрии, до настоящего момента мы были очень едины», — заявил политик.
Кроме того, Боррель добавил, что такой сплоченности среди стран — членов ЕС не было в отношении конфликта между Израилем и сектором Газа.
При этом глава дипломатии ЕС прокомментировал визиты премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в разные страны, среди которых была Украина, Китай, США и Россия. Политик отметил, что вопрос внешней политики в Европе остается в компетенции государств — членов Союза. Так, если Венгрия желает вести переговоры и встречаться с теми, кого считает нужным, у нее есть на это право, пока ее действия не противоречат политике ЕС.
«Начинают появляться несогласия». Боррель рассказал об обстановке в ЕС
Мнения членов Европейского Союза относительно ситуации на Украине начали различаться. Об этом во вторник, 16 июля, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью телекомпании TVE.
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