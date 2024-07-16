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    В Юнтолово организовали изучение окружающей среды района на базе школьного летнего лагеря

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    В школьном летнем лагере школы №428, расположенной в Приморском районе Петербурга, в экорайоне «Юнтолово», дети изучали окружающую среду района, области, особо охраняемых территорий, а также экологию.

    Серия эколого-просветительских мероприятий была организована администрацией школы при поддержке девелоперской компании «Главстрой Санкт-Петербург» для 150 учеников 1–4 классов, посещающих летний городской лагерь. Они изучали растения, животных, рыб и птиц, обитающих на территории Приморского района и Ленинградской области, а также больше узнали о работе заказников и заповедников, зачем нужны экотропы и что означает «экологичный образ жизни». Программу разработали учителя школы совместно с сотрудниками Зоологического института Санкт-Петербурга.

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    «Подобные просветительские программы, на мой взгляд, позволяют показать детям разнообразие окружающего мира, а также его хрупкость и уязвимость: от действий человека зависит благополучие птиц, животных, растений; смогут ли они дальше проживать с нами по соседству, воспитывать потомство, — отметил Сергей Петров, куратор программы и сотрудник Зоологического института Российской академии наук. — Кроме того, такие мероприятия — часть образовательного процесса: ребята сплачиваются, объединяются в команды, проводят исследования и общаются с преподавателями. Надеюсь, кто-то из учеников заинтересуется природой, найдет новое хобби и, возможно, определится с будущей профессией»

    Директор проекта «Юнтолово» компании «Главстрой Санкт-Петербург» Ирина Межейникова подчеркнула, что сотрудничество бизнеса с вузами, ссузами и школами способствует ранней профориентации учащихся. «Для нас как для застройщика важно обеспечить, если того требует образовательный процесс, возможность не ограничиваться только стенами школы: сама жилая среда, природа вокруг должны быть дружелюбными и открытыми для всех жильцов и для детей в особенности», — отметила она.

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