Мировые суды в Петербурге ловили кинотеатры за «Веселого Роджера»

В Петербурге мировые судьи «прошлись» по кинотеатрам и спросили «за билетики», точнее — о наличии прокатных удостоверений. Почти все случаи закончились привлечением к административной ответственности, рассказала 16 июля в своем Telegram-канале глава пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.



В Центральном районе Петербурга суд рассмотрел дело в отношении ООО «Норд Медиа» за показанный 6 апреля в кинотеатре «Художественный» фильм «Охотники за привидениями: леденящий ужас». Прокатного удостоверения на него у компании не было, а это подпадает под часть 1 статьи 14.58 КоАП РФ . Представитель фирмы заверял, что показывали на самом деле не целый фильм, а киножурнал — компиляцию отдельных видеокадров. Это якобы было дополнительной услугой зрителям при показе фильма «Сколько весит облако?» Судья судебного участка № 204 с аргументом не согласилась и предупредила компанию, что так делать нельзя.