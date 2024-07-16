Мировые суды в Петербурге ловили кинотеатры за «Веселого Роджера»

В Петербурге мировые судьи «прошлись» по кинотеатрам и спросили «за билетики», точнее — о наличии прокатных удостоверений. Почти все случаи закончились привлечением к административной ответственности, рассказала
В Центральном районе Петербурга суд рассмотрел дело в отношении ООО «Норд Медиа» за показанный
В судебном участке № 205 рассмотрели материалы в отношении ООО «Синема Мир». Согласно постановлению, в Управление Минкульта поступило письмо от Фонда кино о том, что «Синема Мир» нарушило закон «О господдержке кинематографии» в части прокатного удостоверения, а подтверждается это электронными билетами на фильмы «Кунг-фу Панда 4» и «Сколько весит облако?» Суд указал, что в случае с мультфильмом компания использует именно вариант предсеансового обслуживания, и таким образом, с одной стороны, отчитывается за проданный билет, минимизируя нарушения закона, а с другой — подтверждает этим факт показа нелицензионного фильма. Однако этот случай суд счел малозначительным и прекратил производство по делу.
Мировой судья судебного участка
На том же сиквеле «Дюны» погорело и ООО «Сезар», тоже из Ленобласти. Компания показывала фильм в кинотеатре «Кинополис Прометей», не имея на то прокатного удостоверения. Представитель фирмы не пришел в суд и не предоставил пояснений. В итоге компанию тоже ждал штраф в