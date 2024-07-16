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    Мировые суды в Петербурге ловили кинотеатры за «Веселого Роджера»

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    3 комментария

    В Петербурге мировые судьи «прошлись» по кинотеатрам и спросили «за билетики», точнее — о наличии прокатных удостоверений. Почти все случаи закончились привлечением к административной ответственности, рассказала 16 июля в своем Telegram-канале глава пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

    В Центральном районе Петербурга суд рассмотрел дело в отношении ООО «Норд Медиа» за показанный 6 апреля в кинотеатре «Художественный» фильм «Охотники за привидениями: леденящий ужас». Прокатного удостоверения на него у компании не было, а это подпадает под часть 1 статьи 14.58 КоАП РФ. Представитель фирмы заверял, что показывали на самом деле не целый фильм, а киножурнал — компиляцию отдельных видеокадров. Это якобы было дополнительной услугой зрителям при показе фильма «Сколько весит облако?» Судья судебного участка № 204 с аргументом не согласилась и предупредила компанию, что так делать нельзя.

    В судебном участке № 205 рассмотрели материалы в отношении ООО «Синема Мир». Согласно постановлению, в Управление Минкульта поступило письмо от Фонда кино о том, что «Синема Мир» нарушило закон «О господдержке кинематографии» в части прокатного удостоверения, а подтверждается это электронными билетами на фильмы «Кунг-фу Панда 4» и «Сколько весит облако?» Суд указал, что в случае с мультфильмом компания использует именно вариант предсеансового обслуживания, и таким образом, с одной стороны, отчитывается за проданный билет, минимизируя нарушения закона, а с другой — подтверждает этим факт показа нелицензионного фильма. Однако этот случай суд счел малозначительным и прекратил производство по делу.

    Мировой судья судебного участка № 67 привлек к ответственности ООО «Юбилей». Компания зарегистрирована во Всеволожске, однако нарушение зафиксировали в Петербурге: в кинотеатре «Кинополис Румба» на улице Васи Алексеева ООО «Юбилей» показывало без прокатного удостоверения фильм «Дюна. Часть 2». Представитель фирмы в суд не явился, но представил объяснения. Он утверждал, что доказательств показа фильма нет, однако суд посмотрел на проданный билет, чек и афишу и оштрафовал прокатчика на 50 тысяч рублей.

    На том же сиквеле «Дюны» погорело и ООО «Сезар», тоже из Ленобласти. Компания показывала фильм в кинотеатре «Кинополис Прометей», не имея на то прокатного удостоверения. Представитель фирмы не пришел в суд и не предоставил пояснений. В итоге компанию тоже ждал штраф в 50 тысяч рублей.

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    ПетербургСудКинопрокатПрокатное удостоверение
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    Комментарии 3

    Панкихой16 Июл 2024 в 15:41
    Чуствую смотреть хорошие фильмы тут нам не дадут. Только панфиловцы, только хардкор. ...
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