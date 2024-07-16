«Поссорились из-за палки»: в Петербурге конфликт подростков закончился в реке Таракановке

В Петербурге подросток был сброшен в реку Таракановку после ссоры с другом. Мать пострадавшего 16 июля рассказала «Фонтанке» подробности произошедшего.

Двое друзей вечером 14 июля гуляли около Молвинского моста. В какой-то момент прогулка прервалась безобидным конфликтом. Один из приятелей, по словам матери пострадавшего, от слов перешел к действиям.



«Поссорились, как сын мне сказал, из-за палки. Палка лежала на земле, он ее взял, второй начал ее отбирать, завязалась драка. Моего ребенка просто выкинули в воду, потом начали скидывать туда все его вещи — кроссовки, телефон», — рассказывает женщина.

