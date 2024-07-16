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    «Поссорились из-за палки»: в Петербурге конфликт подростков закончился в реке Таракановке

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    21 комментарий

    В Петербурге подросток был сброшен в реку Таракановку после ссоры с другом. Мать пострадавшего 16 июля рассказала «Фонтанке» подробности произошедшего.

    Двое друзей вечером 14 июля гуляли около Молвинского моста. В какой-то момент прогулка прервалась безобидным конфликтом. Один из приятелей, по словам матери пострадавшего, от слов перешел к действиям.

    «Поссорились, как сын мне сказал, из-за палки. Палка лежала на земле, он ее взял, второй начал ее отбирать, завязалась драка. Моего ребенка просто выкинули в воду, потом начали скидывать туда все его вещи — кроссовки, телефон», — рассказывает женщина.

    После этого обидчик, по словам матери, проколол шины у велосипеда ее сына, перекусил спицы колес и уехал. Примерно полчаса мальчик находился в воде. После его забрала скорая. Врачи осмотрели подростка. По данным «Фонтанки», у него диагностировали ушиб мягких тканей шеи и спины. Медики отпустили пострадавшего домой.

    Мать подростка уточнила, что сейчас он чувствует себя нормально. Она собирается писать заявление в полицию.

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    Комментарии 21

    Belfegrad16 Июл 2024 в 16:35
    Молодёжь нынче носит с собой кусачки? Или малец зубами спицы кусал? Мамаша явно в этой части преувеличивает
    +0−0
    chip116 Июл 2024 в 16:19
    Одной из сторон часто все переворачивается с ног на голову, особенно когда в дело вступает мама!
    +0−0
    28240881216 Июл 2024 в 16:17
    может, дрессировали выполнять команду апорт
    +0−0
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