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    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт ушел в отставку после Евро-2024

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    4 комментария

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после проигрыша команды в финале Евро-2024 подал в отставку. Сообщение об этом появилось 16 июля на официальном сайте британской федерации футбола (FA).

    «Для меня как гордого англичанина было честью всей жизни играть за Англию и руководить сборной», — говорится в опубликованном от имени Саутгейта сообщении. Он напомнил, что присоединился к ассоциации в 2011 году «с намерением улучшить английский футбол».

    Теперь уже бывший главный тренер английской сборной поблагодарил тех, кто находился рядом и помогал. Он также отметил, что фанаты сборной «лучшие в мире».

    Сборную Гарет Саутгейт возглавил в 2016 году. Под его руководством национальная команда провела 102 встречи, выиграв 64 из них. Последним матчем для него в качестве главного тренера сборной Англии стал финал Евро-2024, в котором команда проиграла сборной Испании по счетом 1:2.

    «Мы боролись до самого конца финала», — заявил Саутгейт после игры.

    Команда сборной Англии поставила своеобразный рекорд: она стала единственной в истории, которая проиграла два финала чемпионата Европы подряд.

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    Комментарии 4

    prosto korsak16 Июл 2024 в 15:38
    Если сборная Англии при Саутгейте поставила рекорд, то он мог и не уходить в отставку.
    +0−0
    28206267516 Июл 2024 в 14:59
    А где там сборная Англии? 3/4 слишком загорелые лондонцы
    +1−2
    Tatar16 Июл 2024 в 14:51
    Позорно слили, позорно.
    +0−0
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