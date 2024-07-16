Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт ушел в отставку после Евро-2024

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после проигрыша команды в финале Евро-2024 подал в отставку. Сообщение об этом появилось 16 июля на официальном сайте британской федерации футбола (FA).



«Для меня как гордого англичанина было честью всей жизни играть за Англию и руководить сборной», — говорится в опубликованном от имени Саутгейта сообщении. Он напомнил, что присоединился к ассоциации в 2011 году «с намерением улучшить английский футбол».



Теперь уже бывший главный тренер английской сборной поблагодарил тех, кто находился рядом и помогал. Он также отметил, что фанаты сборной «лучшие в мире».

