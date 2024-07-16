Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт ушел в отставку после Евро-2024

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после проигрыша команды в финале
«Для меня как гордого англичанина было честью всей жизни играть за Англию и руководить сборной», — говорится в опубликованном от имени Саутгейта сообщении. Он напомнил, что присоединился к ассоциации в
Теперь уже бывший главный тренер английской сборной поблагодарил тех, кто находился рядом и помогал. Он также отметил, что фанаты сборной «лучшие в мире».
Сборную Гарет Саутгейт возглавил в 2016 году. Под его руководством национальная команда провела
«Мы боролись до самого конца финала», — заявил Саутгейт после игры.
Команда сборной Англии поставила своеобразный рекорд: она стала единственной в истории, которая проиграла два финала чемпионата Европы подряд.