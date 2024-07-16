Как искусственный интеллект угадывает мысли художника — в видео перформанса, устроенного билайном

Творческий перформанс показал цифровой художник Brickspacer во время дискуссии «Сквозь AI к искусству: мобильные технологии будущего», организованной билайном в Музее Москвы. С помощью смартфона Samsung Galaxy Z Fold6 и Galaxy AI он за несколько минут превратил серию схематичных набросков в готовые изображения и добавил их на иллюстрацию. Что именно рисовать — подсказывали зрители из зала.
Brickspacer поделился опытом работы с новым гаджетом Samsung. Прямо в смартфоне, в самом простом приложении, он нарисовал персонажа. На его основе искусственный интеллект создал иллюстрацию (арт).
Во время перформанса художник продемонстрировал, что на Z Fold6 арт легко редактировать и дополнять. Достаточно обозначить контур объекта, чтобы искусственный интеллект его узнал и добавил на картинку. Кошка, мотоцикл, пчела — Galaxy AI за несколько секунд угадывал идею и превращал в полноценное изображение. Как это происходило, можно посмотреть в видео.
Автор: Предоставлено пресс-службой ПАО «ВымпелКом»
Дискуссия, организованная билайн, была посвящена влиянию ИИ-технологий на современное искусство и нашу жизнь в целом. Спикерами выступили генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова и шеф-редактор интернет-издания «Код Дурова» Кирилл Сергеев. Цифровой художник Brickspacer стал специальным гостем. Модерировал встречу Константин Романов, директор по ИИ и цифровым продуктам билайна.
Участники дискуссии раскрыли изнанку цифровых профессий. Они показали, как с помощью новых моделей складных смартфонов Samsung — Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6, уже доступных для предзаказа в билайне, — можно решать и личные, и рабочие задачи.
«Есть искусство и есть технологии, но самое интересное — это точка их пересечения, — отметил Константин Романов. — Поэтому неслучайно на нашу презентацию мы пригласили создателя популярных маскотов для рекламы и автора видео, собирающих десятки миллионов просмотров, Brickspacer. Результат, который получился в реальном времени благодаря таланту нашего специального гостя, Z Fold6 и возможностям Galaxy AI, насколько крутой, что я сам был в шоке от увиденного и сразу пошел пробовать себя вместе с участниками презентации в роли художника».
«Сегодня совершенно невозможно закрываться в музее от современных технологий. Я думаю, сейчас мы находимся в той точке, когда стоит ожидать еще очень многого от искусственного интеллекта в искусстве и появления различных форматов создания цифровой реальности», — призналась генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова.
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