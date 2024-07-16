Как искусственный интеллект угадывает мысли художника — в видео перформанса, устроенного билайном

Творческий перформанс показал цифровой художник Brickspacer во время дискуссии «Сквозь AI к искусству: мобильные технологии будущего», организованной билайном в Музее Москвы. С помощью смартфона Samsung Galaxy Z Fold6 и Galaxy AI он за несколько минут превратил серию схематичных набросков в готовые изображения и добавил их на иллюстрацию. Что именно рисовать — подсказывали зрители из зала.

Brickspacer поделился опытом работы с новым гаджетом Samsung. Прямо в смартфоне, в самом простом приложении, он нарисовал персонажа. На его основе искусственный интеллект создал иллюстрацию (арт).

Во время перформанса художник продемонстрировал, что на Z Fold6 арт легко редактировать и дополнять. Достаточно обозначить контур объекта, чтобы искусственный интеллект его узнал и добавил на картинку. Кошка, мотоцикл, пчела — Galaxy AI за несколько секунд угадывал идею и превращал в полноценное изображение. Как это происходило, можно посмотреть в видео.