На севере Петербурга мужчина с ножом напал на бригаду скорой

Полиция начала проверку после нападения на бригаду скорой помощи в Выборгском районе Петербурга. Мешавший работе медиков приходит в себя в больнице.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 16 июля, помощь полиции потребовалась медикам у девятиэтажки на проспекте Энгельса, 129/3, накануне в десятом часу вечера. На работников скорой бросался мужчина - с ножом и далёким от адекватности видом. Обошлось без пострадавших.
«На месте происшествия полицейские задержали 43-летнего местного жителя, находящегося в состоянии наркотического опьянения. Задержанный был направлен в медицинское учреждение», - рассказали в главке.
В ночь на 15 июля в Колпино был ранен полицейский. Его ударил ножом 26-летний житель Ленобласти, который, по предварительным данным, обратился к сотрудникам за помощью. В главке отметили, что у нападавшего зафиксированы явные внешние признаки наркотического опьянения. Мужчине вменяют применение насилия в отношении представителя власти.