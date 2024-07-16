На севере Петербурга мужчина с ножом напал на бригаду скорой

Полиция начала проверку после нападения на бригаду скорой помощи в Выборгском районе Петербурга. Мешавший работе медиков приходит в себя в больнице.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 16 июля, помощь полиции потребовалась медикам у девятиэтажки на проспекте Энгельса, 129/3, накануне в десятом часу вечера. На работников скорой бросался мужчина - с ножом и далёким от адекватности видом. Обошлось без пострадавших.

«На месте происшествия полицейские задержали 43-летнего местного жителя, находящегося в состоянии наркотического опьянения. Задержанный был направлен в медицинское учреждение», - рассказали в главке.

