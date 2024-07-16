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    На севере Петербурга мужчина с ножом напал на бригаду скорой

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    3 комментария

    Полиция начала проверку после нападения на бригаду скорой помощи в Выборгском районе Петербурга. Мешавший работе медиков приходит в себя в больнице.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 16 июля, помощь полиции потребовалась медикам у девятиэтажки на проспекте Энгельса, 129/3, накануне в десятом часу вечера. На работников скорой бросался мужчина - с ножом и далёким от адекватности видом. Обошлось без пострадавших.

    «На месте происшествия полицейские задержали 43-летнего местного жителя, находящегося в состоянии наркотического опьянения. Задержанный был направлен в медицинское учреждение», - рассказали в главке.

    В ночь на 15 июля в Колпино был ранен полицейский. Его ударил ножом 26-летний житель Ленобласти, который, по предварительным данным, обратился к сотрудникам за помощью. В главке отметили, что у нападавшего зафиксированы явные внешние признаки наркотического опьянения. Мужчине вменяют применение насилия в отношении представителя власти.

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    Комментарии 3

    mol4un16 Июл 2024 в 13:47
    Как хорошо, что лихие девяностые закончились, и теперь у нас стабильность и порядок на улицах! Слава нашему гениальному геостратегу!
    +0−0
    Kirill7716 Июл 2024 в 13:37
    район пр. Просвещения славится наркотами - достаточно вечерком в окрестностях метро прогуляться...
    +1−0
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