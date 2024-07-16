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    Трофей вражеской страны. В Смоленске не признали вековую скульптуру объектом культурного наследия из-за происхождения

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    13 комментариев

    Власти Смоленска отказались вносить в реестр культурного наследия вековую скульптуру бронзового оленя, расположенную в саду «Блонье». Причина тому — происхождение памятника.

    Как сообщает местное издание Smolnarod, с просьбой признать оленя памятником культурного наследия выступил смоленский активист. Желая защитить скульптуру от повреждений и разрушений, он обратился в Центр по охране и использованию памятников истории и культуры Смоленска. Но получил отказ. Бронзового оленя назвали охотничьим трофеем, созданным во вражеской стране.

    «По истории ее создания [скульптура] является охотничьим трофеем, переданным после Великой Отечественной войны в Смоленск, что не подтверждает ее историко-культурную ценность. Включение данного объекта в реестр культурного наследия нецелесообразно, так как увековечивание скульптуры, созданной во враждебной стране, уничтожившей часть исторических памятников России, будет несправедливым по отношению к другим объектам», — сказано в ответе СОГБУК «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры».

    Дело в том, что бронзового оленя создал немецкий скульптор Рихард Фризе по просьбе императора Германии Вильгельма Второго в 1910 году. Тогда скульптуру установили в охотничьей резиденции кайзера в Роминстенской пуще (до ВОВ эта местность была частью Германии, сейчас — Калининградская область). Уже после окончания войны оленя перевезли в Смоленск. С тех пор памятник стал одним из символов сада «Блонье».

    За все время существования бронзового оленя реставрировали трижды. Во время последней реставрации парка весной текущего года строители сильно повредили памятник с вековой историей. Из-за отсутствия статуса объекта культурного наследия невозможно защитить скульптуру в полном объеме.

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    ПамятникИсторияСмоленск
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    Комментарии 13

    11111111111111816 Июл 2024 в 13:18
    Бстракт! Срубать... (С) Никита Сергеевич Хрущёв
    +0−0
    Melchett16 Июл 2024 в 13:03
    Ну и ну, патриоты пошли нынче какие.
    +0−0
    A-rSmurov16 Июл 2024 в 12:43
    Не видел и не слышал ни про одну книжку историков ВОВ с названием Доказательства ... .
    +0−0
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