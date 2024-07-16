Трофей вражеской страны. В Смоленске не признали вековую скульптуру объектом культурного наследия из-за происхождения

Власти Смоленска отказались вносить в реестр культурного наследия вековую скульптуру бронзового оленя, расположенную в саду «Блонье». Причина тому — происхождение памятника.
Как сообщает местное издание Smolnarod, с просьбой признать оленя памятником культурного наследия выступил смоленский активист. Желая защитить скульптуру от повреждений и разрушений, он обратился в Центр по охране и использованию памятников истории и культуры Смоленска. Но получил отказ. Бронзового оленя назвали охотничьим трофеем, созданным во вражеской стране.
«По истории ее создания [скульптура] является охотничьим трофеем, переданным после Великой Отечественной войны в Смоленск, что не подтверждает ее историко-культурную ценность. Включение данного объекта в реестр культурного наследия нецелесообразно, так как увековечивание скульптуры, созданной во враждебной стране, уничтожившей часть исторических памятников России, будет несправедливым по отношению к другим объектам», — сказано в ответе СОГБУК «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры».
Дело в том, что бронзового оленя создал немецкий скульптор Рихард Фризе по просьбе императора Германии Вильгельма Второго в
За все время существования бронзового оленя реставрировали трижды. Во время последней реставрации парка весной текущего года строители сильно повредили памятник с вековой историей. Из-за отсутствия статуса объекта культурного наследия невозможно защитить скульптуру в полном объеме.