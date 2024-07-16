В Германии танк случайно выстрелил посреди федеральной трассы

В Германии танк бундесвера случайно выстрелил посреди федеральной трассы. Это произошло, когда он двигался по Бундесштрассе в сторону города Пассау. Обстоятельства этой истории сообщил 15 июля Die Zeit.

Воскресным вечером танк ехал по федеральной трассе на учения. В какой-то момент он начал стрелять холостыми патронами. Гильзы упали на проезжающую мимо машину, за рулем которой находилась 32-летняя женщина. К счастью, никто не пострадал.



«Оружие было загружено пустыми патронами и направлено вверх по соображениям безопасности», — уточняет Die Zeit.

