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    В Германии танк случайно выстрелил посреди федеральной трассы

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    5 комментариев

    В Германии танк бундесвера случайно выстрелил посреди федеральной трассы. Это произошло, когда он двигался по Бундесштрассе в сторону города Пассау. Обстоятельства этой истории сообщил 15 июля Die Zeit.

    Воскресным вечером танк ехал по федеральной трассе на учения. В какой-то момент он начал стрелять холостыми патронами. Гильзы упали на проезжающую мимо машину, за рулем которой находилась 32-летняя женщина. К счастью, никто не пострадал.

    «Оружие было загружено пустыми патронами и направлено вверх по соображениям безопасности», — уточняет Die Zeit.

    Причины произошедшего сейчас выясняются. К расследованию подключилась прокуратура Пассау.

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    ГерманияВоенная техника
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    Комментарии 5

    27564035616 Июл 2024 в 13:29
    Ну а чо такова? Может просто у танкиста настроение хорошее было? Асса!
    +0−0
    AndrewBarsik16 Июл 2024 в 12:03
    Это совсем нестрашно, когда танк стреляет холостыми. Страшно, когда бомбардировщики роняют бомбы на свою территорию. Много раз за короткое время.
    +2−2
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