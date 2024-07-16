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    Тела двоих с огнестрельными ранами нашли в запертой квартире в Павловске

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    9 комментариев

    После трёх недель безуспешных попыток связаться с братом житель Пушкинского района Петербурга пришёл в его квартиру с участковым и обнаружил мёртвым не только родственника, но и его подругу. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 июля.

    За помощью в полицию петербуржец обратился накануне около полудня, когда после многочисленных звонков брат так и не открыл дверь квартиры на Пионерской улице в Павловске. Заявитель попал внутрь вместе с участковым и увидел два тела.

    Погибли 47-летний хозяин квартиры и его 33-летняя сожительница. У обоих огнестрельные ранения головы. Тела забрали в морг. Все обстоятельства случившегося сотрудники правоохранительных органов выясняют в рамках уголовного дела об убийстве.

    Ни мужчина, ни женщина как владельцы оружия не зарегистрированы. Тем не менее в квартире был найден пистолет, самостоятельно переделанный из охолощённого оружия, несколько магазинов, россыпь патронов и две гильзы.

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    Комментарии 9

    26592706616 Июл 2024 в 10:06
    Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по убийству, однако, по словам нашего собеседника, непосредственно принимавшего участие в первоначальных мероприятиях, "картина ясная".

    По его словам, расположение тел, выводы эксперта, другие факты свидетельствуют о том, что между ними что-то произошло, мужчина сначала убил свою сожительницу, а затем решил уйти из жизни сам............
    +0−0
    y. l. g. 78716 Июл 2024 в 09:56
    Что-то слишком много огнестрельного оружия начало появляться у граждан.
    +0−0
    AndrewBarsik16 Июл 2024 в 09:49
    Убийцам достаточно прибегнуть к самым примитивным способам имитации самоубийства или несчастного случая, а "органы" и рады. Лишь бы "не замечать" всплеска насильственной преступности и особо тяжких преступлений.
    +4−0
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