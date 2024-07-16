Тела двоих с огнестрельными ранами нашли в запертой квартире в Павловске

После трёх недель безуспешных попыток связаться с братом житель Пушкинского района Петербурга пришёл в его квартиру с участковым и обнаружил мёртвым не только родственника, но и его подругу. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 июля.



За помощью в полицию петербуржец обратился накануне около полудня, когда после многочисленных звонков брат так и не открыл дверь квартиры на Пионерской улице в Павловске. Заявитель попал внутрь вместе с участковым и увидел два тела.



Погибли 47-летний хозяин квартиры и его 33-летняя сожительница. У обоих огнестрельные ранения головы. Тела забрали в морг. Все обстоятельства случившегося сотрудники правоохранительных органов выясняют в рамках уголовного дела об убийстве.

