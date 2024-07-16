Движемся к жаре. Антициклон разогревает Петербург

В Петербурге становится теплее, при этом есть шанс промокнуть.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 июля в городе переменная облачность, утром и днем местами кратковременный дождь, ветер слабый. Температура воздуха днем составит 24–26 градусов.
Погоду в регионе сегодня формирует периферия скандинавского антициклона, что способствует повышению температуры. В Ленинградской области — 23–28 градусов. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».
Завтра в Петербурге будет жарко — 27–29 градусов, в конце дня кратковременные дожди, местами ливни, грозы. В четверг тише и прохладнее — 22–24 градуса.