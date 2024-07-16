Кандидаты в минус. Избиркомы массово бракуют документы выдвиженцев на выборы в Петербурге

Фото: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Избирательные комиссии за последние дни выдали несколько десятков отказов в регистрации кандидатам на участие в муниципальных выборах в Петербурге. С этим столкнулись «яблочники», коммунисты, «новолюды» и самовыдвиженцы. Некоторых подвел почерк.



В Петербурге закончился прием документов на выдвижение кандидатов во всех 110 муниципалитетах , где будут выборы в сентябре. Как пишет глава Горизбиркома Максим Мейксин, всего на выборы выдвинулось 4583 кандидата ( 3373 выдвинуты партиями, 1210 — в порядке самовыдвижения). Это в полтора раза меньше, чем пять лет назад, когда на выборы захотели пойти более 7 тысяч человек. До бюллетеня и тогда дошли не все, но многие — 5372 кандидата — смогли претендовать на 1560 мест . В этом выборном цикле, судя по всему, результаты будут более скромными.



Конференция на два года Первыми отказы стали получать кандидаты от «Яблока». Как посчитали юристы, партия выдвигала кандидатов на длящейся аж с 2022 года конференции, которая созывалась для того, чтобы избрать руководство. В самом «Яблоке» обещают идти в суд: там утверждают, что на конференции были и представители избиркомов, и Минюста, которые признали мероприятие состоявшимся. Кандидаты от «Яблока» массово получают извещения о том, что в их комплекте документов нет данных о проведении конференции. В числе прочих получили отказы активисты из Коломны и Илья Киселев, действующий депутат, один из создателей местного соседского комьюнити. Сам он сообщил «Фонтанке», что еще надеется принять участие в выборах: «Мы с командой в 2019 году кандидатами стали за две недели до выборов. И сейчас будем идти до конца — обращаться в суд».



О некорректно оформленных документах «Яблока» одним из первых сообщил телеканал администрации города «Санкт-Петербург». Репортеры взяли комментарий у представителя одного из районных избиркомов. «Насколько я слышал, партия «Яблоко» до сих пор не созывала и не провела официальную конференцию по выдвижению своих кандидатов, — сообщил телеканалу член территориальной избирательной комиссии № 58 с правом решающего голоса Фёдор Шевелин. — Уверен, что надзорные органы и городская избирательная комиссия не оставят без внимания выявленные факты. Тем более что в составе партии есть лица, признанные иностранными агентами. И Минюст даст правовую оценку данным действиям».

Бывший член одного из районных избиркомов и электоральный юрист Виктор Венгеров, впрочем, считает отказ кандидатам от «Яблока» спорным. «Комиссии делают вывод, что для выдвижения кандидатов всякий раз обязательно должна быть созвана конференция. На мой взгляд, такая трактовка не соответствует уставу партии. В его тексте используется два разных понятия: «созыв высшего руководящего органа» и «созыв заседания высшего руководящего органа». Конференция является высшим руководящим органом регионального отделения. Один раз созванная конференция может осуществлять свою работу в несколько этапов, проводя несколько заседаний. Возможность проведения конференции в несколько этапов явно предусмотрена уставом. Комиссии ссылаются на пункт, который относится к созыву заседания конференции, более того — лишь определяет случаи, когда заседание конференции созывается в порядке, предусмотренном для очередного заседания. И да, необходимость выдвижения кандидатов — это повод для созыва очередного заседания конференции».



Следом за «Яблоком» основания для отказа увидели в документах конференции КПРФ. Как утверждают сами коммунисты, в отличие от «Яблока», к ним был подход выборочный: в большинстве районов им отказали, но были и избиркомы, где кандидатов зарегистрировали. Там, где получили отказ, причины были разными. Так, в Красногвардейском районе кандидату от КПРФ отказали в регистрации в связи с тем, что им не был предоставлен финансовый отчет (сам кандидат утверждает, что предоставил его).

А в Василеостровском районе увидели, что партия неверно отчиталась о проведенной конференции. В документах, утверждают в избиркоме № 32 , отсутствует информация о получении согласия от гражданина на выдвижение от политической партии, а также нет информации о способе выдвижения и результатах голосования.

«Дело в том, что в партии голосовали за выдвижение кандидатов списком, а должны были голосовать поименно за каждого», — говорит представитель избиркома Дмитрий Серегин. По его словам, даже если по факту было иначе, в документах это не отражено.

Жирная тройка и смазанная восьмерка В этом же районе из-за неверно проведенной конференции собираются отказать кандидатам от партии пенсионеров. По словам Серегина, у кандидатов, помимо прочего, были плохо оформлены подписные листы — из-за почерка в комиссии не смогли разобрать адрес места жительства подписавшихся в поддержку выдвижения.

Там же, в Василеостровском районе, в ближайшее время откажут самовыдвиженке Диане Серой. Она бывший депутат в распущенном Заксобранием совете «Смольнинское», теперь же планировала пробовать свои силы в округе «Морской».

«У меня забраковали шесть подписей — якобы они написаны одной рукой. Я помню эти подписи, это семейная пара, у которой мы были дома, и они сидели на кухне и заполняли эти строчки максимально красиво, пару раз переписывали даже, потому что дама чуть не подписалась фамилией своего молодого человека, а они не расписаны пока», — отмечает в соцсетях Серая. По ее словам, подписи она собирала с другим кандидатом, и к автографам этих же людей, подписавшихся за него, у комиссии вопросов нет.

Почерк подвел и двух активистов-самовыдвиженцев в Шушарах. Комиссия не приняла слишком жирное начертание тройки и смазанную восьмерку в подписи самого кандидата — Михаила Шарикова под подписными листами.

Новые и справедливые Снимают с выборов даже кандидатов от «Новых людей». Так, в «Нарвском округе» регистрировать не стали Виталия Грязнова, избиравшегося в 2019 году от «Партии роста», и его команду.

Из десяти человек, которые собирались выдвигаться от «Новых людей» вместе с Грязновым, партия включила в списки двух. Кроме того, в команду взяли начальницу жилищно-эксплуатационного участка № 3 АО «Строитель» Юлию Иванову. У Грязнова и его команды избирком, по словам его соратников, не нашел один из сданных ими документов и отказал на этом основании. У Ивановой удивительным образом таких проблем не оказалось. Бывший депутат Заксобрания от «Справедливой России» Виктор Ложечко не смог зарегистрироваться кандидатом в округе «Правобережный». «Ему указали, что он неверно написал субъект выдвижения, а когда он захотел внести изменения, их отказались принимать», — рассказали «Фонтанке» его коллеги.

При этом в соседнем округе № 54 у него проблем не возникло, хотя остальным кандидатам от «Справедливой России» там отказали в регистрации из-за неверного наименования партии (исправить документы кандидатам не дали, говорят эсеры).

Невзлюбили избиркомы и чуть ли не самого пробивного во всех смыслах этого слова активиста — националиста Савву Федосеева. Ему отказали в регистрации на выборах в округах «Дачное» и «Княжево». В его подписях нашли ошибки. Описывая свои злоключения, Федосеев упоминает Новороссию, Одессу, русских философов, а про действие избиркомов возмущенно пишут патриотические телеграм-каналы.

На прошлой неделе Федосеев пытался с боем прорваться в избирком Выборгского района — там документы принимали чересчур долго, очереди приходилось занимать с утра. За прорыв через турникет и потасовку с охраной соратникам Федосеева выписали штрафы. И хоть в итоге в районе заявили, что все желающие смогли подать документы, пусть и ночью, 15 июля избирком, занимающийся выборами в Парголово и Левашово, аннулировал статус двенадцати кандидатов от КПРФ, «Новых людей», «Справедливой России» и ЛДПР. Все они сдали первый комплект документов, а второй почему-то не смогли донести.

Регистрировать или отказывать в регистрации продолжат на этой неделе, а затем выборы перейдут в судебную плоскость. Первые суды по снятию кандидатов с выборного пробега уже начались — юристы, работающие с муниципалитетами «Смольнинское» и «Владимирский округ», пытаются оспорить регистрацию активиста Ярослава Кострова из-за, по их мнению, ошибок в его подписных листах. По словам Кострова, одни истцы настаивают, что он не упомянул свою работу в АНО, а другие уверены, что он мог использовать служебное положение в общественной организации для сбора подписей.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»