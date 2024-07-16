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    У нас есть 10 простых вопросов. Но никто не может на них ответить. Может, у вас получится?

    Чтобы справиться с этим тестом, не надо обладать грандиозными знаниями

    2775
    2 комментария
    Бриджит Джонс не смогла пройти наш тест, потому что читала совсем не те книги
    Бриджит Джонс не смогла пройти наш тест, потому что читала совсем не те книгиКоллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы
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    Только представьте, что самая большая библиотека на свете находится у вас в голове. Просто в некоторые библиотеки давно никто не заходит, и все знания там покрылись вековой пылью. А что насчет вашей? Вы иногда пополняете ее золотой фонд или давным-давно забыли дорогу к знаниям? Чтобы проверить это, у нас есть 10 вопросов, ответить на которые в целом будет не так сложно. Но только тем, кто еще не забыл, с какой стороны открываются книги.

    Какой океан самый мелководный?

    Старик из знаменитой «Сказки о рыбаке о рыбке» бросал невод в море трижды. Что вытянул он во второй раз?

    Зебра черная или белая?

    Кто написал «Кошкин дом»?

    Сколько весят перистые облака?

    Древние греки именовали этот остров Тринакрия — «трехконечный». Как он называется сейчас?

    Это самое крепкое сухожилие нашего тела способно выдержать нагрузку, в 6–8 раз превышающую вес тела, но все-таки достаточно уязвимо к травмам. Назовите его.

    Название этой страны переводится как «страна свободных». И недаром. Это единственная страна в Юго‑Восточной Азии, которая никогда не была ничьей колонией. Назовете ее?

    Отгадаете загадку застойных времен? «Длинная, зеленая, колбасой пахнет».

    На Руси накануне свадьбы невеста и ее подружки собирались в отчем доме и с жалобными песнями проводили один обязательный ритуал. Какой?

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    У нас есть 10 простых вопросов. Но никто не может на них ответить. Может, у вас получится?

    По крайней мере, вы открыли для себя что-то новое

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    У нас есть 10 простых вопросов. Но никто не может на них ответить. Может, у вас получится?

    Всё начиналось неплохо, но потом вы запутались. В следующий раз будет лучше!

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    У нас есть 10 простых вопросов. Но никто не может на них ответить. Может, у вас получится?

    Когда-то энциклопедии были вашими настольными книгами, но некоторые главы вы так и не открыли

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    У нас есть 10 простых вопросов. Но никто не может на них ответить. Может, у вас получится?

    Кажется, вы знаете ответ на любой вопрос, о чем вас ни спроси!

    Поделитесь результатом

    Бриджит Джонс не смогла пройти наш тест, потому что читала совсем не те книги
    Бриджит Джонс не смогла пройти наш тест, потому что читала совсем не те книгиКоллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы

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    triton197716 Июл 2024 в 20:58
    5 из 10))
    +0−0
    ixform16 Июл 2024 в 20:06
    и смысл этого поста?
    зарплату отбиваем?
    +1−0
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