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    Не хотите состариться раньше времени? Тогда вам лучше отказаться от этих 5 «безобидных» привычек

    Не хотите состариться раньше времени? Тогда вам лучше отказаться от этих 5 «безобидных» привычек

    По мнению врачей, из-за них даже молодой мозг начинает работать хуже

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    4 комментария
    Тем, кто привык постоянно сидеть в одиночестве и работать, не выспавшись, стоит пересмотреть свои привычки
    Тем, кто привык постоянно сидеть в одиночестве и работать, не выспавшись, стоит пересмотреть свои привычкиФото: Дарья Селенская / Городские порталы
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    Человеческий мозг и так начинает работать хуже с годами, но некоторые привычки еще сильнее ускоряют этот процесс. В итоге уже в 30–40 лет некоторые люди соображают не быстрее пенсионера и жалуются на забывчивость. А у кого-то из-за этих 5 привычек развивается ранняя деменция. Сейчас расскажем, какими действиями мы каждый день вредим своему мозгу.

    Тем, кто привык постоянно сидеть в одиночестве и работать, не выспавшись, стоит пересмотреть свои привычки
    Тем, кто привык постоянно сидеть в одиночестве и работать, не выспавшись, стоит пересмотреть свои привычкиФото: Дарья Селенская / Городские порталы
    1

    Постоянно недосыпаем 

    По словам врачей, если систематически отводить себе на сон всего несколько часов, это скажется на состоянии мозга.

    — Мозг должен отдыхать минимум 6–7 часов в сутки, иначе это ведет к старению мозга и снижению когнитивных способностей, — говорит гериатр Валентина Ямпольская.

    Валентина Ямпольская — главный внештатный гериатр Министерства здравоохранения Свердловской области.


    Есть у недосыпа и еще одно опасное последствие.

    — Недостаток сна может привести к накоплению токсичного бета-амилоидного белка, который увеличивает риск возникновения деменции, — предупреждает врач Надежда Подкорытова.

    Надежда Подкорытова — главный врач «ИНВИТРО-Урал».


    А чтобы засыпалось легко, специалисты советуют не пить вечером кофе и алкоголь и ложиться всегда в одно и то же время.

    — Чтобы вы могли спокойно и вовремя заснуть, не стоит заниматься какой-либо интенсивной умственной деятельностью вечером. Четкий режим работы и отдыха — это то, что надо для профилактики раннего старения мозга, — добавляет Валентина Ямпольская.

    Тем, кто привык постоянно сидеть в одиночестве и работать, не выспавшись, стоит пересмотреть свои привычки
    Тем, кто привык постоянно сидеть в одиночестве и работать, не выспавшись, стоит пересмотреть свои привычкиФото: Дарья Селенская / Городские порталы
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    2

    Едим сосиски и колбасу

    Колбаса, сосиски, ветчина и бекон — это виды переработанного мяса, которые для организма совсем не полезны. Прежде всего, эти продукты опасны тем, что вызывают ожирение, а оно в свою очередь вредит мозгу.

    Ожирение вносит 1% в общий вклад рисков развития когнитивных нарушений в перспективе.
    Валентина Ямпольская, главный внештатный гериатр Министерства здравоохранения Свердловской области<br><br>


    Гериатр добавляет: если и есть переработанное мясо, то не чаще одного раза в неделю и в ограниченном количестве. А после 60 лет колбасы и сосисок в рационе вообще быть не должно. Тем более их есть чем заменить.

    — Сосискам и колбасам стоит предпочесть более полезные источники белка: рыбу, птицу, орехи и бобы, — советует Надежда Подкорытова.

    Тем, кто привык постоянно сидеть в одиночестве и работать, не выспавшись, стоит пересмотреть свои привычки
    Тем, кто привык постоянно сидеть в одиночестве и работать, не выспавшись, стоит пересмотреть свои привычкиФото: Дарья Селенская / Городские порталы
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    3

    Мало двигаемся 

    Малоподвижность, или гиподинамия, вредна для мозга и сама по себе, но, кроме того, она ведет к сердечно-сосудистым заболеваниям и все к тому же ожирению.

    — Если ожирение прибавляет 1% к риску развития когнитивных нарушений в перспективе, то гиподинамия — 2%, — говорит гериатр.

    Чтобы не только выглядеть, но и думать на свой возраст, врач советует уделять физической активности как минимум два с половиной часа в неделю. Что делать в это время — не так важно. Если вы не хотите идти в спортзал или бегать в парке, то можно просто походить по квартире, заняться домашними делами или, если у вас есть собака, прогуляться с питомцем на свежем воздухе.

    Тем, кто привык постоянно сидеть в одиночестве и работать, не выспавшись, стоит пересмотреть свои привычки
    Тем, кто привык постоянно сидеть в одиночестве и работать, не выспавшись, стоит пересмотреть свои привычкиФото: Дарья Селенская / Городские порталы
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    4

    Часто остаемся одни 

    По словам Валентины Ямпольской, отрезанность от остального мира — это прямая дорога к депрессии, которая увеличивает риск преждевременного старения мозга на 4%.

    Кроме того, многие пожилые люди сталкиваются с социальной изоляцией, когда выходят на пенсию и перестают общаться с людьми. Американский невролог Залди Тан говорит, что при взаимодействии с социумом мозг человека обрабатывает большие объемы информации, что не дает ему стареть.

    — Когда мы этого не делаем, некоторые нейронные связи начинают разрушаться. Это может ускорить снижение когнитивных функций, — рассказывает Залди Тан.

    Итогом долгой социальной изоляции, по мнению Надежды Подкорытовой, может стать и высокий риск возникновения деменции. А чтобы мозг не состарился, нужно как можно чаще бывать в обществе. Пожилым людям особенно важно общаться с внуками или посещать кружки по интересам.


    — При отсутствии родственников лучше переехать в пансионат, где пожилой человек сможет общаться с другими людьми, — добавляет Ямпольская.

    Тем, кто привык постоянно сидеть в одиночестве и работать, не выспавшись, стоит пересмотреть свои привычки
    Тем, кто привык постоянно сидеть в одиночестве и работать, не выспавшись, стоит пересмотреть свои привычкиФото: Дарья Селенская / Городские порталы
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    5

    Пересаливаем еду 

    Врачи советуют не забывать, что соль и так содержится во всех продуктах, которые мы употребляем в пищу. Поэтому досаливать готовое блюдо — вредить себе.

    — Это способствует изменению сосудистой стенки, отложению холестерина, формированию гипертонической болезни, а также старению мозга и, как следствие, повышает риски развития слабоумия, — рассказывает гериатр.

    Особенно много соли содержится в фастфуде, полуфабрикатах и других переработанных продуктах. Всё это нужно исключить из меню тем, кто хочет как можно дольше быстро соображать.

    Вместо соли Роспотребнадзор рекомендует добавлять в пищу лимонный сок, эстрагон, кориандр или сушеные овощи — например, болгарский перец. А если без этой специи вы не представляете свою жизнь, стоит хотя бы перейти с поваренной соли на адыгейскую — она содержит витамины групп B, C, D и E, а входящий в ее состав чеснок укрепляет иммунитет.

    Тем, кто привык постоянно сидеть в одиночестве и работать, не выспавшись, стоит пересмотреть свои привычки
    Тем, кто привык постоянно сидеть в одиночестве и работать, не выспавшись, стоит пересмотреть свои привычкиФото: Дарья Селенская / Городские порталы
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    Комментарии 4

    Pilat16 Июл 2024 в 10:10
    реклама адыгейской соли
    +2−0
    26075828116 Июл 2024 в 09:17
    Главное думать надо больше. Сколько учёных сохраняли ясность мысли до глубокой старости. И думать с положительными эмоциями. А не о том сколько калорий и какой состав пищи. Или сколько минут я гулял. А то на этом свихнуться можно.
    +2−0
    smith116 Июл 2024 в 08:41
    все и ни о чем.
    кликбейт сделали
    +0−0
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