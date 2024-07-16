Не хотите состариться раньше времени? Тогда вам лучше отказаться от этих 5 «безобидных» привычек

По словам врачей, если систематически отводить себе на сон всего несколько часов, это скажется на состоянии мозга.



— Мозг должен отдыхать минимум 6–7 часов в сутки, иначе это ведет к старению мозга и снижению когнитивных способностей, — говорит гериатр Валентина Ямпольская.



Валентина Ямпольская — главный внештатный гериатр Министерства здравоохранения Свердловской области.





Есть у недосыпа и еще одно опасное последствие.



— Недостаток сна может привести к накоплению токсичного бета-амилоидного белка, который увеличивает риск возникновения деменции, — предупреждает врач Надежда Подкорытова.



Надежда Подкорытова — главный врач «ИНВИТРО-Урал».



А чтобы засыпалось легко, специалисты советуют не пить вечером кофе и алкоголь и ложиться всегда в одно и то же время.



— Чтобы вы могли спокойно и вовремя заснуть, не стоит заниматься какой-либо интенсивной умственной деятельностью вечером. Четкий режим работы и отдыха — это то, что надо для профилактики раннего старения мозга, — добавляет Валентина Ямпольская.