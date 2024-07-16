Не хотите состариться раньше времени? Тогда вам лучше отказаться от этих 5 «безобидных» привычек

Человеческий мозг и так начинает работать хуже с годами, но некоторые привычки еще сильнее ускоряют этот процесс. В итоге уже в
Постоянно недосыпаем
По словам врачей, если систематически отводить себе на сон всего несколько часов, это скажется на состоянии мозга.
— Мозг должен отдыхать минимум
Валентина Ямпольская — главный внештатный гериатр Министерства здравоохранения Свердловской области.
Есть у недосыпа и еще одно опасное последствие.
— Недостаток сна может привести к накоплению токсичного бета-амилоидного белка, который увеличивает риск возникновения деменции, — предупреждает врач Надежда Подкорытова.
Надежда Подкорытова — главный врач «ИНВИТРО-Урал».
А чтобы засыпалось легко, специалисты советуют не пить вечером кофе и алкоголь и ложиться всегда в одно и то же время.
— Чтобы вы могли спокойно и вовремя заснуть, не стоит заниматься какой-либо интенсивной умственной деятельностью вечером. Четкий режим работы и отдыха — это то, что надо для профилактики раннего старения мозга, — добавляет Валентина Ямпольская.
Едим сосиски и колбасу
Колбаса, сосиски, ветчина и бекон — это виды переработанного мяса, которые для организма совсем не полезны. Прежде всего, эти продукты опасны тем, что вызывают ожирение, а оно в свою очередь вредит мозгу.
Ожирение вносит 1% в общий вклад рисков развития когнитивных нарушений в перспективе.
Валентина Ямпольская, главный внештатный гериатр Министерства здравоохранения Свердловской области<br><br>
Гериатр добавляет: если и есть переработанное мясо, то не чаще одного раза в неделю и в ограниченном количестве. А после
— Сосискам и колбасам стоит предпочесть более полезные источники белка: рыбу, птицу, орехи и бобы, — советует Надежда Подкорытова.
Мало двигаемся
Малоподвижность, или гиподинамия, вредна для мозга и сама по себе, но, кроме того, она ведет к сердечно-сосудистым заболеваниям и все к тому же ожирению.
— Если ожирение прибавляет 1% к риску развития когнитивных нарушений в перспективе, то гиподинамия — 2%, — говорит гериатр.
Чтобы не только выглядеть, но и думать на свой возраст, врач советует уделять физической активности как минимум два с половиной часа в неделю. Что делать в это время — не так важно. Если вы не хотите идти в спортзал или бегать в парке, то можно просто походить по квартире, заняться домашними делами или, если у вас есть собака, прогуляться с питомцем на свежем воздухе.
Часто остаемся одни
По словам Валентины Ямпольской, отрезанность от остального мира — это прямая дорога к депрессии, которая увеличивает риск преждевременного старения мозга на 4%.
Кроме того, многие пожилые люди сталкиваются с социальной изоляцией, когда выходят на пенсию и перестают общаться с людьми. Американский невролог Залди Тан говорит, что при взаимодействии с социумом мозг человека обрабатывает большие объемы информации, что не дает ему стареть.
— Когда мы этого не делаем, некоторые нейронные связи начинают разрушаться. Это может ускорить снижение когнитивных функций, — рассказывает Залди Тан.
Итогом долгой социальной изоляции, по мнению Надежды Подкорытовой, может стать и высокий риск возникновения деменции. А чтобы мозг не состарился, нужно как можно чаще бывать в обществе. Пожилым людям особенно важно общаться с внуками или посещать кружки по интересам.
— При отсутствии родственников лучше переехать в пансионат, где пожилой человек сможет общаться с другими людьми, — добавляет Ямпольская.
Пересаливаем еду
Врачи советуют не забывать, что соль и так содержится во всех продуктах, которые мы употребляем в пищу. Поэтому досаливать готовое блюдо — вредить себе.
— Это способствует изменению сосудистой стенки, отложению холестерина, формированию гипертонической болезни, а также старению мозга и, как следствие, повышает риски развития слабоумия, — рассказывает гериатр.
Особенно много соли содержится в фастфуде, полуфабрикатах и других переработанных продуктах. Всё это нужно исключить из меню тем, кто хочет как можно дольше быстро соображать.
Вместо соли Роспотребнадзор рекомендует добавлять в пищу лимонный сок, эстрагон, кориандр или сушеные овощи — например, болгарский перец. А если без этой специи вы не представляете свою жизнь, стоит хотя бы перейти с поваренной соли на адыгейскую — она содержит витамины групп B, C, D и E, а входящий в ее состав чеснок укрепляет иммунитет.