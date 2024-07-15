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    Парк Монрепо просит туристов отказаться от строительства пирамидок из камней. Они портят берег

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    6 комментариев

    Музей-заповедник «Парк Монрепо» в Выборге призвал посетителей отказаться от строительства пирамидок из камней. Об этом сообщает портал 47news 15 июля. Как пояснили в администрации парка, такие сооружения разрушают насыпное берегоукрепление, которое необходимо для защиты территорий от волновой, а в зимнее время — от ледовой нагрузки.

    Ранее кампания против пирамидок, сложенных туристами, развернулась в социальных сетях. «Пусть в Питере развлекаются и не приезжают в Выборг», «Вандалы! Не тобой положено — не трогай!» — писали местные жители в комментариях. Некоторые призывали к публичной порке «строителей».

    Сами туристы ничего зазорного в забаве не видят. «Баланс и равновесие — то, зачем сюда приходят люди»; «Лучше пирамидки, чем мусор. Эти камни же не с собой приносят, они и так там находятся, какая разница в каком виде лежат?» — возражали они.

    В самом Монрепо отмечают, что нашествие пирамидок началось сразу после реставрации 2017–2023 годов, когда береговую линию восстановили. Тогда колотый гранитный камень специально завозили и выкладывали по исторической иконографии (система приемов и методика определения достоверности. — Прим. ред.) и результатам натурных исследований. Так что разница, в каком виде они лежат, все-таки есть.

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    Комментарии 6

    28025578115 Июл 2024 в 22:59
    Ввести покаменный билет (по типу порубочного), - хочешь сложить пирамиду, - заплати.
    +0−0
    mrA15 Июл 2024 в 22:53
    как раз на выходных делал, жаль фотку не прикрепить))
    +0−0
    triton197715 Июл 2024 в 22:47
    К тексту еще бы фотки чтобы воочию оценить "пирамидостроительство" в Монрепо))
    +2−0
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