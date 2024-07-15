Парк Монрепо просит туристов отказаться от строительства пирамидок из камней. Они портят берег

Музей-заповедник «Парк Монрепо» в Выборге призвал посетителей отказаться от строительства пирамидок из камней. Об этом сообщает портал 47news 15 июля. Как пояснили в администрации парка, такие сооружения разрушают насыпное берегоукрепление, которое необходимо для защиты территорий от волновой, а в зимнее время — от ледовой нагрузки.



Ранее кампания против пирамидок, сложенных туристами, развернулась в социальных сетях. «Пусть в Питере развлекаются и не приезжают в Выборг», «Вандалы! Не тобой положено — не трогай!» — писали местные жители в комментариях. Некоторые призывали к публичной порке «строителей».