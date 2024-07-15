Бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрея Канчельскиса избили в центре Москвы

Бывший игрок английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис был избит в центре Москвы утром в понедельник, 15 июля. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на канал «РЕН ТВ».
По предварительной информации, нападение было совершено на Тверской-Ямской улице; у пострадавшего в результате оказалось пробито веко и сильно разбита голова. О нападавших и обстоятельствах избиения на данный момент ничего не сообщается.
Sports24.ru пишет, что инцидент произошел после финала чемпионата Европы в одном из баров Москвы.
Андрей Канчельскис — советский и российский футболист, полузащитник; тренер. Мастер спорта СССР международного класса. Он выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1995 год, и стал двукратным чемпионом Англии (1992/93, 1993/94). В составе сборной России провел 36 матчей и забил 4 гола.