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    Бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрея Канчельскиса избили в центре Москвы

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    3 комментария

    Бывший игрок английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис был избит в центре Москвы утром в понедельник, 15 июля. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на канал «РЕН ТВ».

    По предварительной информации, нападение было совершено на Тверской-Ямской улице; у пострадавшего в результате оказалось пробито веко и сильно разбита голова. О нападавших и обстоятельствах избиения на данный момент ничего не сообщается.

    Sports24.ru пишет, что инцидент произошел после финала чемпионата Европы в одном из баров Москвы.

    Андрей Канчельскис — советский и российский футболист, полузащитник; тренер. Мастер спорта СССР международного класса. Он выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1995 год, и стал двукратным чемпионом Англии (1992/93, 1993/94). В составе сборной России провел 36 матчей и забил 4 гола.

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    Андрей КанчельскисНападениеИзбиениеМанчестер Юнайтед
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    Комментарии 2

    Васисуалий Лошков15 Июл 2024 в 20:57
    перепутали с свошником
    +2−1
    Панкихой15 Июл 2024 в 20:54
    За алкаша приняли может. Тоже так одного пинали..., но он реально нас достал, получил тогда за дело.
    +0−0
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